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В Театре имени Наталии Сац представили AR-оперу по книге Пелевина - РИА Новости, 28.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220628/pelevin-1798828626.html
В Театре имени Наталии Сац представили AR-оперу по книге Пелевина
В Театре имени Наталии Сац представили AR-оперу по книге Пелевина - РИА Новости, 28.06.2022
В Театре имени Наталии Сац представили AR-оперу по книге Пелевина
В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац прошла премьера AR-оперы "Любовь к трем цукербринам" по мотивам романа... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:09
2022-06-28T19:09
культура
новости культуры
театр
музыкальный театр имени наталии сац
наталия сац
виктор пелевин
опера
спектакль
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац прошла премьера AR-оперы "Любовь к трем цукербринам" по мотивам романа Виктора Пелевина, сообщает пресс-служба. Это первая часть футуристической трилогии "Я, робот". Ее тема — взаимодействие искусственного интеллекта и человека. Режиссер постановки — худрук театра Георгий Исаакян."Мы уже много лет живем наполовину, а, может, и на две трети в виртуальном пространстве, в мире социальных сетей, и все больше зависим от них, при этом даже не успевая осознать степень этой зависимости. Но большие писатели ХХ-го — начала XXI-го века начали формулировать эти проблемы уже давно", — говорит Исаакян. Пелевин с разных сторон рассматривает "болезненное столкновение человеческого сознания и искусственного разума, их сложные взаимоотношения", поясняют на сайте театра.В проекте Театра имени Сац используются технологии добавленной (AR) и виртуальной (VR) реальности, динамические голограммы, "умный" и компьютерно-синтезированный звук и другие разработки.
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новости культуры, театр, музыкальный театр имени наталии сац, наталия сац, виктор пелевин, опера, спектакль, куда сходить , что посмотреть , искусство, искусственный интеллект
19:09 28.06.2022
 
В Театре имени Наталии Сац представили AR-оперу по книге Пелевина

В Театре имени Сац прошла футуристическая премьера "Любовь к трем цукербринам" по Пелевину

© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. СацСпектакль "Любовь к трем цукербринам" Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац
Спектакль Любовь к трем цукербринам Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац прошла премьера AR-оперы "Любовь к трем цукербринам" по мотивам романа Виктора Пелевина, сообщает пресс-служба.
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац

Спектакль "Любовь к трем цукербринам"

Спектакль Любовь к трем цукербринам Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац
1 из 2

Спектакль "Любовь к трем цукербринам"

© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац

Сцена из спектакля "Любовь к трем цукербринам"

Спектакль Любовь к трем цукербринам Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац
2 из 2

Сцена из спектакля "Любовь к трем цукербринам"

© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
1 из 2

Спектакль "Любовь к трем цукербринам"

© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
2 из 2

Сцена из спектакля "Любовь к трем цукербринам"

© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
Это первая часть футуристической трилогии "Я, робот". Ее тема — взаимодействие искусственного интеллекта и человека. Режиссер постановки — худрук театра Георгий Исаакян.
"Мы уже много лет живем наполовину, а, может, и на две трети в виртуальном пространстве, в мире социальных сетей, и все больше зависим от них, при этом даже не успевая осознать степень этой зависимости. Но большие писатели ХХ-го — начала XXI-го века начали формулировать эти проблемы уже давно", — говорит Исаакян.
Пелевин с разных сторон рассматривает "болезненное столкновение человеческого сознания и искусственного разума, их сложные взаимоотношения", поясняют на сайте театра.
В проекте Театра имени Сац используются технологии добавленной (AR) и виртуальной (VR) реальности, динамические голограммы, "умный" и компьютерно-синтезированный звук и другие разработки.
Федор Лавров в сцене из спектакля Дядя Жорж в Театре сатиры - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по пьесам Чехова
 
КультураНовости культурыТеатрМузыкальный театр имени Наталии СацНаталия СацВиктор ПелевинОпераСпектаклькуда сходитьчто посмотретьИскусствоИскусственный интеллект
 
 
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