В Театре имени Наталии Сац представили AR-оперу по книге Пелевина
В Театре имени Сац прошла футуристическая премьера "Любовь к трем цукербринам" по Пелевину
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. СацСпектакль "Любовь к трем цукербринам" Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац прошла премьера AR-оперы "Любовь к трем цукербринам" по мотивам романа Виктора Пелевина, сообщает пресс-служба.
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
Спектакль "Любовь к трем цукербринам"
1 из 2
Спектакль "Любовь к трем цукербринам"
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
Сцена из спектакля "Любовь к трем цукербринам"
2 из 2
Сцена из спектакля "Любовь к трем цукербринам"
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
1 из 2
Спектакль "Любовь к трем цукербринам"
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
2 из 2
Сцена из спектакля "Любовь к трем цукербринам"
© Фото : Елена Лапина/ пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
Это первая часть футуристической трилогии "Я, робот". Ее тема — взаимодействие искусственного интеллекта и человека. Режиссер постановки — худрук театра Георгий Исаакян.
"Мы уже много лет живем наполовину, а, может, и на две трети в виртуальном пространстве, в мире социальных сетей, и все больше зависим от них, при этом даже не успевая осознать степень этой зависимости. Но большие писатели ХХ-го — начала XXI-го века начали формулировать эти проблемы уже давно", — говорит Исаакян.
Пелевин с разных сторон рассматривает "болезненное столкновение человеческого сознания и искусственного разума, их сложные взаимоотношения", поясняют на сайте театра.
В проекте Театра имени Сац используются технологии добавленной (AR) и виртуальной (VR) реальности, динамические голограммы, "умный" и компьютерно-синтезированный звук и другие разработки.