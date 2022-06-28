https://ria.ru/20220628/pelevin-1798828626.html

В Театре имени Наталии Сац представили AR-оперу по книге Пелевина

В Театре имени Наталии Сац представили AR-оперу по книге Пелевина - РИА Новости, 28.06.2022

В Театре имени Наталии Сац представили AR-оперу по книге Пелевина

В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац прошла премьера AR-оперы "Любовь к трем цукербринам" по мотивам романа... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:09

2022-06-28T19:09

2022-06-28T19:09

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музыкальный театр имени наталии сац

наталия сац

виктор пелевин

опера

спектакль

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац прошла премьера AR-оперы "Любовь к трем цукербринам" по мотивам романа Виктора Пелевина, сообщает пресс-служба. Это первая часть футуристической трилогии "Я, робот". Ее тема — взаимодействие искусственного интеллекта и человека. Режиссер постановки — худрук театра Георгий Исаакян."Мы уже много лет живем наполовину, а, может, и на две трети в виртуальном пространстве, в мире социальных сетей, и все больше зависим от них, при этом даже не успевая осознать степень этой зависимости. Но большие писатели ХХ-го — начала XXI-го века начали формулировать эти проблемы уже давно", — говорит Исаакян. Пелевин с разных сторон рассматривает "болезненное столкновение человеческого сознания и искусственного разума, их сложные взаимоотношения", поясняют на сайте театра.В проекте Театра имени Сац используются технологии добавленной (AR) и виртуальной (VR) реальности, динамические голограммы, "умный" и компьютерно-синтезированный звук и другие разработки.

https://ria.ru/20220610/theater-1794341907.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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