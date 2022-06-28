https://ria.ru/20220628/palant-1798591793.html

В Подмосковье нашли мертвым бизнесмена Евгения Паланта

В Подмосковье нашли мертвым бизнесмена Евгения Паланта - РИА Новости, 28.06.2022

В Подмосковье нашли мертвым бизнесмена Евгения Паланта

Российского бизнесмена, члена наблюдательного совета абхазской компании сотовой связи "А-мобайл" Евгения Паланта нашли мертвым в собственной квартире в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T01:12

2022-06-28T01:12

2022-06-28T02:05

абхазия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сухум

евгений палант

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СУХУМ, 28 июн — РИА Новости. Российского бизнесмена, члена наблюдательного совета абхазской компании сотовой связи "А-мобайл" Евгения Паланта нашли мертвым в собственной квартире в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщил журналистам гендиректор "А-мобаил" Борис Барциц.Ранее СК сообщил, что в поселке Заречье в Одинцовском городском округе в запертой изнутри квартире обнаружили тела супругов с многочисленными ножевыми ранениями, возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным СМИ, обнаружены тела Паланта и его супруги.В Абхазии Палант известен тем, что поддерживал Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера."Мы понесли невосполнимую, страшную, невозможную потерю... Не стало Евгения Яковлевича Паланта. Поверить в это выше наших сил, но реальность беспощадна. Это был человек выдающегося ума и золотого сердца, талантливый бизнесмен, человек огромной души, в которую вмещалась любовь к людям, к России и Абхазии, к своему грандиозному делу — "А-Мобаилу", к нашему театру, к культуре и искусству в целом", — говорится в сообщении театра в соцсетях.

абхазия

россия

сухум

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абхазия, россия, следственный комитет россии (ск рф), сухум, евгений палант