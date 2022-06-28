01:12 28.06.2022 (обновлено: 02:05 28.06.2022)
В Подмосковье нашли мертвым бизнесмена Евгения Паланта
Гендиректор "А-мобайл" Барциц: бизнесмена Евгения Паланта нашли мертвым в Подмосковье
Полицейский автомобиль. Архивное фото
СУХУМ, 28 июн — РИА Новости. Российского бизнесмена, члена наблюдательного совета абхазской компании сотовой связи "А-мобайл" Евгения Паланта нашли мертвым в собственной квартире в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщил журналистам гендиректор "А-мобаил" Борис Барциц.
Ранее СК сообщил, что в поселке Заречье в Одинцовском городском округе в запертой изнутри квартире обнаружили тела супругов с многочисленными ножевыми ранениями, возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным СМИ, обнаружены тела Паланта и его супруги.
"Мы потеряли такого человека, мецената, который создал в Абхазии успешный бизнес, развивал абхазскую культуру, являлся гражданином Республики Абхазия. Такого человека мы потеряли. Это большая трагедия", — сказал Барциц журналистам.
В Абхазии Палант известен тем, что поддерживал Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера.
"Мы понесли невосполнимую, страшную, невозможную потерю... Не стало Евгения Яковлевича Паланта. Поверить в это выше наших сил, но реальность беспощадна. Это был человек выдающегося ума и золотого сердца, талантливый бизнесмен, человек огромной души, в которую вмещалась любовь к людям, к России и Абхазии, к своему грандиозному делу — "А-Мобаилу", к нашему театру, к культуре и искусству в целом", — говорится в сообщении театра в соцсетях.