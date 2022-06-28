https://ria.ru/20220628/otravlenie-1798602650.html
На рынке можно отравиться всего одной немытой ягодой, предупредила врач
На рынке можно отравиться всего одной немытой ягодой, предупредила врач - РИА Новости, 28.06.2022
На рынке можно отравиться всего одной немытой ягодой, предупредила врач
Отравиться можно при дегустации даже одной немытой ягоды на рынке, а также заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией, различными гельминтами, риск... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T07:39
2022-06-28T07:39
2022-06-28T08:20
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Отравиться можно при дегустации даже одной немытой ягоды на рынке, а также заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией, различными гельминтами, риск отравления существенно возрастает, если человек будет есть эти продукты грязными руками, рассказала РИА Новости заведующая консультативно-профилактического отделения ИКБ №1 департамента здравоохранения Москвы, врач-инфекционист Ирина Иванова.Она отметила, что риск отравления существенно возрастает, если человек будет есть эти фрукты грязными руками."Перед употреблением любых овощей и фруктов необходимо тщательно промыть их проточной водой, например, из-под крана. Также снизить риск отравления или заражения инфекционными заболеваниями поможет тщательное мытье рук с мылом перед употреблением пищи. Вода, в которой будут мыться овощи и фрукты, безусловно, должна быть чистой. В идеале это вода из-под крана дома, или очищенная бутилированная вода, если вы находитесь на природе. Загрязненная вода также таит в себе риск заразиться различными инфекционными заболеваниями: ротавирусами, холерой, дизентерией, сальмонеллезом и даже гепатитом", — добавила инфекционист.Врач рассказала, что к симптомам пищевого отравления относят повышенную температуру — от 37 до 40 градусов, недомогание, потерю аппетита, тошноту и рвоту, боли в области живота, расстройство стула и вздутие живота."Наиболее всего отравлению подвержены дети. Кроме того, повышенный риск отравления возникает у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом", — отметила Иванова.
https://radiosputnik.ria.ru/20220605/chereshnya-1792881912.html
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общество, здоровье, ирина иванова, москва, россия
07:39 28.06.2022 (обновлено: 08:20 28.06.2022)
На рынке можно отравиться всего одной немытой ягодой, предупредила врач
Инфекционист Иванова: отравиться можно при дегустации даже одной немытой ягоды на рынке
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Отравиться можно при дегустации даже одной немытой ягоды на рынке, а также заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией, различными гельминтами, риск отравления существенно возрастает, если человек будет есть эти продукты грязными руками, рассказала РИА Новости заведующая консультативно-профилактического отделения ИКБ №1 департамента здравоохранения Москвы, врач-инфекционист Ирина Иванова.
"При посещении рынка или магазина стоит помнить, что существует риск отравления при употреблении даже одной немытой ягоды или фрукта. Невооруженным глазом невозможно определить, на какой именно ягоде находятся патогенные бактерии и вирусы, вызывающие отравление. Поэтому существует вероятность, что вы попробуете именно ту ягоду, на которой эти патогены расположились. При употреблении грязных фруктов и овощей вы можете заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией, а также различными гельминтами", — рассказала Иванова.
Она отметила, что риск отравления существенно возрастает, если человек будет есть эти фрукты грязными руками.
"Перед употреблением любых овощей и фруктов необходимо тщательно промыть их проточной водой, например, из-под крана. Также снизить риск отравления или заражения инфекционными заболеваниями поможет тщательное мытье рук с мылом перед употреблением пищи. Вода, в которой будут мыться овощи и фрукты, безусловно, должна быть чистой. В идеале это вода из-под крана дома, или очищенная бутилированная вода, если вы находитесь на природе. Загрязненная вода также таит в себе риск заразиться различными инфекционными заболеваниями: ротавирусами, холерой, дизентерией, сальмонеллезом и даже гепатитом", — добавила инфекционист.
Врач рассказала, что к симптомам пищевого отравления относят повышенную температуру — от 37 до 40 градусов, недомогание, потерю аппетита, тошноту и рвоту, боли в области живота, расстройство стула и вздутие живота.
"Наиболее всего отравлению подвержены дети. Кроме того, повышенный риск отравления возникает у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом", — отметила Иванова.