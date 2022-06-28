https://ria.ru/20220628/otravlenie-1798602650.html

На рынке можно отравиться всего одной немытой ягодой, предупредила врач

На рынке можно отравиться всего одной немытой ягодой, предупредила врач - РИА Новости, 28.06.2022

На рынке можно отравиться всего одной немытой ягодой, предупредила врач

Отравиться можно при дегустации даже одной немытой ягоды на рынке, а также заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией, различными гельминтами, риск... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T07:39

2022-06-28T07:39

2022-06-28T08:20

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Отравиться можно при дегустации даже одной немытой ягоды на рынке, а также заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией, различными гельминтами, риск отравления существенно возрастает, если человек будет есть эти продукты грязными руками, рассказала РИА Новости заведующая консультативно-профилактического отделения ИКБ №1 департамента здравоохранения Москвы, врач-инфекционист Ирина Иванова.Она отметила, что риск отравления существенно возрастает, если человек будет есть эти фрукты грязными руками."Перед употреблением любых овощей и фруктов необходимо тщательно промыть их проточной водой, например, из-под крана. Также снизить риск отравления или заражения инфекционными заболеваниями поможет тщательное мытье рук с мылом перед употреблением пищи. Вода, в которой будут мыться овощи и фрукты, безусловно, должна быть чистой. В идеале это вода из-под крана дома, или очищенная бутилированная вода, если вы находитесь на природе. Загрязненная вода также таит в себе риск заразиться различными инфекционными заболеваниями: ротавирусами, холерой, дизентерией, сальмонеллезом и даже гепатитом", — добавила инфекционист.Врач рассказала, что к симптомам пищевого отравления относят повышенную температуру — от 37 до 40 градусов, недомогание, потерю аппетита, тошноту и рвоту, боли в области живота, расстройство стула и вздутие живота."Наиболее всего отравлению подвержены дети. Кроме того, повышенный риск отравления возникает у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом", — отметила Иванова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220605/chereshnya-1792881912.html

https://ria.ru/20220507/shashlyk-1787333931.html

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общество, здоровье, ирина иванова, москва, россия