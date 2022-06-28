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Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/operatsiya-1798669582.html
Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков
Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2022
Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков
Специальная военная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:51
2022-06-28T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы же ориентируемся на заявления нашего президента – специальная военная операция идёт по плану и достигает своих целей", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что примерных сроков завершения спецоперации нет.
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:51 28.06.2022
 
Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков

Песков: специальная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы же ориентируемся на заявления нашего президента – специальная военная операция идёт по плану и достигает своих целей", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что примерных сроков завершения спецоперации нет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 июня, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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