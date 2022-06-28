https://ria.ru/20220628/operatsiya-1798669582.html

Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков

Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2022

Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков

Специальная военная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:51

2022-06-28T12:51

2022-06-28T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы же ориентируемся на заявления нашего президента – специальная военная операция идёт по плану и достигает своих целей", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что примерных сроков завершения спецоперации нет.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр