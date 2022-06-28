https://ria.ru/20220628/operatsiya-1798669582.html
Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков
Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков - РИА Новости, 28.06.2022
Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков
Специальная военная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:51
2022-06-28T12:51
2022-06-28T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы же ориентируемся на заявления нашего президента – специальная военная операция идёт по плану и достигает своих целей", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что примерных сроков завершения спецоперации нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Спецоперация России на Украине достигает своих целей, заявил Песков
Песков: специальная операция России на Украине идет по плану и достигает своих целей