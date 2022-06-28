Ряд стран в СБ ООН призвали расследовать инцидент в Кременчуге
Ряд стран в СБ ООН призвали провести расследование инцидента в Кременчуге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 28 июн - РИА Новости. Представители США, Великобритании, Франции, Албании, Норвегии, Ирландии и Украины в ООН призвали провести объективное и независимое расследование инцидента в Кременчуге.
Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.
"Мы подчеркиваем необходимость проведения объективного, профессионального и независимого расследования, привлечения к ответственности тех, кто нарушает международное гуманитарное право, и привлечения к ответственности лиц, совершающих военные преступления", - говорится в заявлении группы стран.
Страны отмечают, что полностью поддерживают продолжающееся расследование МУС, Генеральной прокуратуры Украины и другие международные расследования событий на Украине. Страны заявили, что призывают все государства в полной мере сотрудничать для привлечения виновных к ответу.
ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.