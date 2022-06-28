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Ряд стран в СБ ООН призвали расследовать инцидент в Кременчуге - РИА Новости, 28.06.2022
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Ряд стран в СБ ООН призвали расследовать инцидент в Кременчуге
Ряд стран в СБ ООН призвали расследовать инцидент в Кременчуге - РИА Новости, 28.06.2022
Ряд стран в СБ ООН призвали расследовать инцидент в Кременчуге
Представители США, Великобритании, Франции, Албании, Норвегии, Ирландии и Украины в ООН призвали провести объективное и независимое расследование инцидента в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:39
2022-06-28T23:39
в мире
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ООН, 28 июн - РИА Новости. Представители США, Великобритании, Франции, Албании, Норвегии, Ирландии и Украины в ООН призвали провести объективное и независимое расследование инцидента в Кременчуге.Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат."Мы подчеркиваем необходимость проведения объективного, профессионального и независимого расследования, привлечения к ответственности тех, кто нарушает международное гуманитарное право, и привлечения к ответственности лиц, совершающих военные преступления", - говорится в заявлении группы стран.Страны отмечают, что полностью поддерживают продолжающееся расследование МУС, Генеральной прокуратуры Украины и другие международные расследования событий на Украине. Страны заявили, что призывают все государства в полной мере сотрудничать для привлечения виновных к ответу.ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.
https://ria.ru/20220628/kremenchug-1798786545.html
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в мире, украина, кременчуг, россия, совет безопасности оон, оон, нато
23:39 28.06.2022
 
Ряд стран в СБ ООН призвали расследовать инцидент в Кременчуге

Ряд стран в СБ ООН призвали провести расследование инцидента в Кременчуге

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 июн - РИА Новости. Представители США, Великобритании, Франции, Албании, Норвегии, Ирландии и Украины в ООН призвали провести объективное и независимое расследование инцидента в Кременчуге.
Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.
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"Мы подчеркиваем необходимость проведения объективного, профессионального и независимого расследования, привлечения к ответственности тех, кто нарушает международное гуманитарное право, и привлечения к ответственности лиц, совершающих военные преступления", - говорится в заявлении группы стран.
Страны отмечают, что полностью поддерживают продолжающееся расследование МУС, Генеральной прокуратуры Украины и другие международные расследования событий на Украине. Страны заявили, что призывают все государства в полной мере сотрудничать для привлечения виновных к ответу.
ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее министерство обороны России.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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