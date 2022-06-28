https://ria.ru/20220628/oon-1798820855.html

Зампостпреда России назвала Совбез ООН площадкой для западных фейков

Зампостпреда России назвала Совбез ООН площадкой для западных фейков - РИА Новости, 28.06.2022

Зампостпреда России назвала Совбез ООН площадкой для западных фейков

Совет безопасности ООН при обсуждении темы Украины превратился в арену для озвучивания фейков и пропагандистской риторики западных стран, заявила на заседании... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:51

2022-06-28T17:51

2022-06-28T17:51

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ООН, 28 июн – РИА Новости. Совет безопасности ООН при обсуждении темы Украины превратился в арену для озвучивания фейков и пропагандистской риторики западных стран, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."По некоторым сюжетам, например, по Украине… дошло до абсурда. Совет безопасности превратился в арену для озвучивания фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран. Причем мнение Запада заочно выставляется в качестве единственно правильного", - сказала Евстигнеева. По ее словам, такая деструктивная линия все больше разделяет членов Совбеза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220627/kremenchug-1798572910.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии