Зампостпреда России назвала Совбез ООН площадкой для западных фейков
Зампостпреда России Евстигнеева: Совбез ООН превратился в площадку для западных фейков
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 28 июн – РИА Новости. Совет безопасности ООН при обсуждении темы Украины превратился в арену для озвучивания фейков и пропагандистской риторики западных стран, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
"По некоторым сюжетам, например, по Украине… дошло до абсурда. Совет безопасности превратился в арену для озвучивания фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран. Причем мнение Запада заочно выставляется в качестве единственно правильного", - сказала Евстигнеева. По ее словам, такая деструктивная линия все больше разделяет членов Совбеза.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.