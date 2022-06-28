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Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 28.06.2022
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Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине
Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 28.06.2022
Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине
Провести срочное заседание СБ ООН по ситуации на Украине попросил Киев, следует из письма украинского постпреда при организации Сергея Кислицы. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:00
2022-06-28T00:33
в мире
антониу гутерреш
россия
юнеско
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Провести срочное заседание СБ ООН по ситуации на Украине попросил Киев, следует из письма украинского постпреда при организации Сергея Кислицы.Заседание по Украине намечено на вторник на 15.00 (22.00 мск)."Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки "Поддержание мира и безопасности Украины", - говорится в письме Кислицы председателю Совбеза.Украинский дипломат также просит, чтобы с докладом перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Украинский постпред обвиняет Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25-27 июня. Кислица утверждает, что Россия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре.В письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Кислица, как и другие украинские дипломаты и СМИ, пишет слова "Российская Федерация" со строчных букв.Ранее постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов рассказал, что украинская делегация в ЮНЕСКО теряет чувство меры и их действия вызывают все большее раздражение со стороны многих государств: "например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы".
https://ria.ru/20220627/oon-1798583396.html
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в мире, антониу гутерреш, россия, юнеско
00:00 28.06.2022 (обновлено: 00:33 28.06.2022)
 
Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине

Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине

© AP Photo / Mary AltafferДелегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 июн – РИА Новости. Провести срочное заседание СБ ООН по ситуации на Украине попросил Киев, следует из письма украинского постпреда при организации Сергея Кислицы.
Заседание по Украине намечено на вторник на 15.00 (22.00 мск).
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 23:08
Заседание СБ ООН по Украине назначили на вторник
"Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки "Поддержание мира и безопасности Украины", - говорится в письме Кислицы председателю Совбеза.
Украинский дипломат также просит, чтобы с докладом перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Украинский постпред обвиняет Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25-27 июня. Кислица утверждает, что Россия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре.
В письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Кислица, как и другие украинские дипломаты и СМИ, пишет слова "Российская Федерация" со строчных букв.
Ранее постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов рассказал, что украинская делегация в ЮНЕСКО теряет чувство меры и их действия вызывают все большее раздражение со стороны многих государств: "например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 15:42
ООН ведет переговоры об экспорте продовольствия с Украины
 
В миреАнтониу ГутеррешРоссияЮНЕСКО
 
 
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