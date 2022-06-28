https://ria.ru/20220628/oon-1798587604.html
Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине
Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 28.06.2022
Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине
Провести срочное заседание СБ ООН по ситуации на Украине попросил Киев, следует из письма украинского постпреда при организации Сергея Кислицы. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:00
2022-06-28T00:00
2022-06-28T00:33
в мире
антониу гутерреш
россия
юнеско
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Провести срочное заседание СБ ООН по ситуации на Украине попросил Киев, следует из письма украинского постпреда при организации Сергея Кислицы.Заседание по Украине намечено на вторник на 15.00 (22.00 мск)."Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки "Поддержание мира и безопасности Украины", - говорится в письме Кислицы председателю Совбеза.Украинский дипломат также просит, чтобы с докладом перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Украинский постпред обвиняет Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25-27 июня. Кислица утверждает, что Россия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре.В письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Кислица, как и другие украинские дипломаты и СМИ, пишет слова "Российская Федерация" со строчных букв.Ранее постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов рассказал, что украинская делегация в ЮНЕСКО теряет чувство меры и их действия вызывают все большее раздражение со стороны многих государств: "например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы".
https://ria.ru/20220627/oon-1798583396.html
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в мире, антониу гутерреш, россия, юнеско
00:00 28.06.2022 (обновлено: 00:33 28.06.2022)
Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине
Киев попросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине
ООН, 27 июн – РИА Новости. Провести срочное заседание СБ ООН по ситуации на Украине попросил Киев, следует из письма украинского постпреда при организации Сергея Кислицы.
Заседание по Украине намечено на вторник на 15.00 (22.00 мск).
"Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки "Поддержание мира и безопасности Украины", - говорится в письме Кислицы председателю Совбеза.
Украинский дипломат также просит, чтобы с докладом перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш
. Украинский постпред обвиняет Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории 25-27 июня. Кислица утверждает, что Россия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре.
В письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Кислица, как и другие украинские дипломаты и СМИ, пишет слова "Российская Федерация" со строчных букв.
Ранее постпред РФ
при ЮНЕСКО
Александр Кузнецов рассказал, что украинская делегация в ЮНЕСКО теряет чувство меры и их действия вызывают все большее раздражение со стороны многих государств: "например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы".