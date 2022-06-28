Москалькова рассказала о попытках исключить ее из интеграционных площадок
Москалькова рассказала о попытках Денисовой исключить ее из интеграционных площадок
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова попыталась исключить уполномоченного по правам человека в РФ из интеграционных площадок, но Верховная Рада сама отозвала омбудсмена, заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
"В этом году была попытка нас исключить из международного института омбудсмена, из других интеграционных площадок, в том числе ставился вопрос о лишении статуса, но все закончилось тем, что сама Верховная Рада Украины отозвала этого инициатора — омбудсмена, уполномоченного по правам человека Верховной Рады. И большинство выступило за то, чтобы российский омбудсмен оставался пока в этих интеграционных сообществах. Наш опыт защиты прав человека интересен для международного сообщества уполномоченных по правам человека, и мы намерены продолжать эту работу", - сказала Москалькова в ходе заседания фракции КПРФ в Госдуме.
Ранее парламент Украины проголосовал за увольнение с поста омбудсмена Людмилы Денисовой. Еще до голосования в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили, что сбор подписей для увольнения Денисовой был связан с невыполнением ею своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров, обмена пленными. Кроме того, в партии отмечали, что "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных противоестественным путем", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине".