https://ria.ru/20220628/ombudsmen-1798654430.html

Москалькова рассказала о попытках исключить ее из интеграционных площадок

Москалькова рассказала о попытках исключить ее из интеграционных площадок - РИА Новости, 28.06.2022

Москалькова рассказала о попытках исключить ее из интеграционных площадок

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова попыталась исключить уполномоченного по правам человека в РФ из интеграционных... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:07

2022-06-28T12:07

2022-06-28T12:07

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россия

украина

людмила денисова

татьяна москалькова

верховная рада украины

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова попыталась исключить уполномоченного по правам человека в РФ из интеграционных площадок, но Верховная Рада сама отозвала омбудсмена, заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова."В этом году была попытка нас исключить из международного института омбудсмена, из других интеграционных площадок, в том числе ставился вопрос о лишении статуса, но все закончилось тем, что сама Верховная Рада Украины отозвала этого инициатора — омбудсмена, уполномоченного по правам человека Верховной Рады. И большинство выступило за то, чтобы российский омбудсмен оставался пока в этих интеграционных сообществах. Наш опыт защиты прав человека интересен для международного сообщества уполномоченных по правам человека, и мы намерены продолжать эту работу", - сказала Москалькова в ходе заседания фракции КПРФ в Госдуме.Ранее парламент Украины проголосовал за увольнение с поста омбудсмена Людмилы Денисовой. Еще до голосования в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили, что сбор подписей для увольнения Денисовой был связан с невыполнением ею своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров, обмена пленными. Кроме того, в партии отмечали, что "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных противоестественным путем", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине".

https://ria.ru/20220531/yunesko-1792160195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, людмила денисова, татьяна москалькова, верховная рада украины, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр