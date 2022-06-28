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Врач рассказал, кому нельзя есть окрошку - РИА Новости, 28.06.2022
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Врач рассказал, кому нельзя есть окрошку
Врач рассказал, кому нельзя есть окрошку - РИА Новости, 28.06.2022
Врач рассказал, кому нельзя есть окрошку
Окрошка, освежающий летний суп, в некоторых случаях может навредить здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T02:15
2022-06-28T02:15
общество
россия
марат зиннатуллин
еда
здоровье
питание
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Окрошка, освежающий летний суп, в некоторых случаях может навредить здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Он уточнил, кому противопоказано это блюдо.Диетологи обычно оценивают окрошку как легкий суп, богатый клетчаткой, минеральными веществами и витаминами. Однако грубые пищевые волокна, которые входят в состав ингредиентов этого блюда, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование, отметил Зиннатуллин. Он не рекомендует употреблять окрошку людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Напитки, которыми заправляют окрошку, тоже могут оказывать нежелательное воздействие на организм человека с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, считает врач. Прежде всего, таким пациентам не стоит употреблять квас, пояснил он. Но и к кефиру нужно относиться с осторожностью, продолжил Зиннатуллин."Поскольку кефир относится к кисломолочным продуктам, он может повышать кислотность желудочного сока. Поэтому с кефиром нужно быть очень осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью", — предупредил Зиннатуллин.Кроме того, по словам гастроэнтеролога, кефир может спровоцировать диарею у человека с лактазной недостаточностью.
https://ria.ru/20220614/morozhenoe-1794820931.html
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общество, россия, марат зиннатуллин, еда, здоровье, питание
02:15 28.06.2022
 
Врач рассказал, кому нельзя есть окрошку

Гастроэнтеролог Зиннатуллин: при хроническом гастрите, колите и язве окрошку есть нельзя

© Depositphotos / minadezhdaОкрошка на кефире
Окрошка на кефире - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Depositphotos / minadezhda
Окрошка на кефире. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Окрошка, освежающий летний суп, в некоторых случаях может навредить здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Он уточнил, кому противопоказано это блюдо.
Диетологи обычно оценивают окрошку как легкий суп, богатый клетчаткой, минеральными веществами и витаминами. Однако грубые пищевые волокна, которые входят в состав ингредиентов этого блюда, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование, отметил Зиннатуллин. Он не рекомендует употреблять окрошку людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
"Грубая клетчатка, которая содержится в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой и приводить к появлению болевых ощущений. Поэтому, если у человека хронический гастрит, колит, язва, то в период обострения врачи не рекомендуют употреблять окрошку. Кроме того, сырые овощи могут вызвать повышенное газообразование", — добавил Зиннатуллин.
Напитки, которыми заправляют окрошку, тоже могут оказывать нежелательное воздействие на организм человека с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, считает врач. Прежде всего, таким пациентам не стоит употреблять квас, пояснил он. Но и к кефиру нужно относиться с осторожностью, продолжил Зиннатуллин.
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"Поскольку кефир относится к кисломолочным продуктам, он может повышать кислотность желудочного сока. Поэтому с кефиром нужно быть очень осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью", — предупредил Зиннатуллин.
Кроме того, по словам гастроэнтеролога, кефир может спровоцировать диарею у человека с лактазной недостаточностью.
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