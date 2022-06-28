https://ria.ru/20220628/okroshka-1798589176.html

Врач рассказал, кому нельзя есть окрошку

Врач рассказал, кому нельзя есть окрошку - РИА Новости, 28.06.2022

Врач рассказал, кому нельзя есть окрошку

Окрошка, освежающий летний суп, в некоторых случаях может навредить здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T02:15

2022-06-28T02:15

2022-06-28T02:15

общество

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марат зиннатуллин

еда

здоровье

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Окрошка, освежающий летний суп, в некоторых случаях может навредить здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Он уточнил, кому противопоказано это блюдо.Диетологи обычно оценивают окрошку как легкий суп, богатый клетчаткой, минеральными веществами и витаминами. Однако грубые пищевые волокна, которые входят в состав ингредиентов этого блюда, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование, отметил Зиннатуллин. Он не рекомендует употреблять окрошку людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Напитки, которыми заправляют окрошку, тоже могут оказывать нежелательное воздействие на организм человека с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, считает врач. Прежде всего, таким пациентам не стоит употреблять квас, пояснил он. Но и к кефиру нужно относиться с осторожностью, продолжил Зиннатуллин."Поскольку кефир относится к кисломолочным продуктам, он может повышать кислотность желудочного сока. Поэтому с кефиром нужно быть очень осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью", — предупредил Зиннатуллин.Кроме того, по словам гастроэнтеролога, кефир может спровоцировать диарею у человека с лактазной недостаточностью.

https://ria.ru/20220614/morozhenoe-1794820931.html

https://rsport.ria.ru/20220117/1575224694.html

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общество, россия, марат зиннатуллин, еда, здоровье, питание