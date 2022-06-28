https://ria.ru/20220628/obyazatelstva-1798871578.html
Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом
Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.06.2022
Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом
Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:40
2022-06-28T21:40
2022-06-28T21:47
в мире
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нато
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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции.Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе."Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETO", - сообщили в канцелярии.
https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, швеция, финляндия, нато
21:40 28.06.2022 (обновлено: 21:47 28.06.2022)
Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом
Канцелярия Эрдогана: Швеция и Финляндия пообещали не поддерживать РПУ, YPG и FETO