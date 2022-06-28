https://ria.ru/20220628/obyazatelstva-1798871578.html

Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом

Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.06.2022

Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Турцией по борьбе с терроризмом

Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:40

2022-06-28T21:40

2022-06-28T21:47

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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сообщили РИА Новости в канцелярии президента Турции.Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе."Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETO", - сообщили в канцелярии.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

турция

швеция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, швеция, финляндия, нато