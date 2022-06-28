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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/obstrel-1798704870.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:17
2022-06-28T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram.Украинские войска, начиная с ночи, уже нанесли несколько ударов по Донецку. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, в 04:00, 08:15 и 09:55 по Петровскому району столицы ДНР выпустили в общей сложности 19 снарядов калибра 122 миллиметра.Начиная с 13 июня Киев подвергает Донецк беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк (днр)
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в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
14:17 28.06.2022 (обновлено: 15:48 28.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 14:05 (совпадает с мск) — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский район): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — говорится в публикации.

Украинские войска, начиная с ночи, уже нанесли несколько ударов по Донецку. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, в 04:00, 08:15 и 09:55 по Петровскому району столицы ДНР выпустили в общей сложности 19 снарядов калибра 122 миллиметра.
Начиная с 13 июня Киев подвергает Донецк беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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