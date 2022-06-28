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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:17

2022-06-28T14:17

2022-06-28T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram.Украинские войска, начиная с ночи, уже нанесли несколько ударов по Донецку. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, в 04:00, 08:15 и 09:55 по Петровскому району столицы ДНР выпустили в общей сложности 19 снарядов калибра 122 миллиметра.Начиная с 13 июня Киев подвергает Донецк беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр