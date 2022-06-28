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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 11.15 мск обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:36
2022-06-28T12:36
2022-06-28T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 мск обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Пантелеймоновке