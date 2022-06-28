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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в 11.15 мск обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:36

2022-06-28T12:36

2022-06-28T12:36

специальная военная операция на украине

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украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 мск обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр