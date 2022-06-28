https://ria.ru/20220628/obstrel-1798654686.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска в 11.25 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:08

2022-06-28T12:08

2022-06-28T12:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

в мире

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220628/minoborony-1798639683.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр