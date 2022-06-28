https://ria.ru/20220628/obstrel-1798654686.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска в 11.25 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:08
2022-06-28T12:08
2022-06-28T12:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220628/minoborony-1798639683.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, горловка, в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Гольмовский
ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Гольмовскому