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Украинские войска выпустили три снаряда по Гольмовскому в ДНР
Украинские войска выпустили три снаряда по Гольмовскому в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска выпустили три снаряда по Гольмовскому в ДНР
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T05:25
2022-06-28T05:25
2022-06-28T05:25
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вооруженные силы украины
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 (время совпадает с мск — ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.30 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 122 мм", — сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска выпустили три снаряда по Гольмовскому в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда по Гольмовскому