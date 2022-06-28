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Украинские войска выпустили три снаряда по Гольмовскому в ДНР

Украинские войска выпустили три снаряда по Гольмовскому в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска выпустили три снаряда по Гольмовскому в ДНР

Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T05:25

2022-06-28T05:25

2022-06-28T05:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 (время совпадает с мск — ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.30 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 122 мм", — сообщает представительство в своем Telegram-канале.

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донецк (днр)

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика