https://ria.ru/20220628/obschestvo-1798812609.html

Путин подписал закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля

Путин подписал закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля - РИА Новости, 28.06.2022

Путин подписал закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля. Документ... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:35

2022-06-28T17:35

2022-06-28T17:41

общество

россия

авто

владимир груздев

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Раньше такое разрешение можно было получить бесплатно. Одновременно с 800 до 1 500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.Помимо этого, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, устанавливается госпошлина в размере 1 500 рублей, а за продление срока его действия - 1 000 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 333.33 Налогового кодекса РФ.Данные изменения обеспечат ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывается в финансово-экономическом обосновании к закону.Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.Сейчас все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности, пояснял ранее РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Изменением конструкции автомобиля, по его словам, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар ксеноновыми.

https://realty.ria.ru/20220628/lgota-1798732561.html

https://ria.ru/20220627/poshliny-1798531924.html

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общество, россия, авто, владимир груздев, ассоциация юристов россии