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Путин подписал закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин подписал закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля
Путин подписал закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля. Документ... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:35
2022-06-28T17:41
общество
россия
авто
владимир груздев
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Раньше такое разрешение можно было получить бесплатно. Одновременно с 800 до 1 500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.Помимо этого, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, устанавливается госпошлина в размере 1 500 рублей, а за продление срока его действия - 1 000 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 333.33 Налогового кодекса РФ.Данные изменения обеспечат ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывается в финансово-экономическом обосновании к закону.Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.Сейчас все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности, пояснял ранее РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Изменением конструкции автомобиля, по его словам, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар ксеноновыми.
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общество, россия, авто, владимир груздев, ассоциация юристов россии
17:35 28.06.2022 (обновлено: 17:41 28.06.2022)
 
Путин подписал закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля

Путин подписал закон о повышении с 2023 года госпошлины за тюнинг автомобиля

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля
Сотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Сотрудник проводит диагностику ходовой части автомобиля . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2023 года государственной пошлины за тюнинг автомобиля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает госпошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, то есть тюнинг. Раньше такое разрешение можно было получить бесплатно. Одновременно с 800 до 1 500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности.
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Помимо этого, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, устанавливается госпошлина в размере 1 500 рублей, а за продление срока его действия - 1 000 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 333.33 Налогового кодекса РФ.
Данные изменения обеспечат ежегодное поступление в федеральный бюджет дополнительных доходов в размере порядка 700 миллионов рублей, указывается в финансово-экономическом обосновании к закону.
Подразделениями МВД России ежегодно выдается (продлевается) порядка 140 тысяч свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а также 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства и свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Сейчас все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности, пояснял ранее РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Изменением конструкции автомобиля, по его словам, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования или замена галогеновых фар ксеноновыми.
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