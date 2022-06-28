https://ria.ru/20220628/obschestvo-1798681691.html

Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств

Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств

Россия должна быть независима в производстве иммунобиологических лекарств, на зарубежные аналоги в долгосрочной перспективе рассчитывать нельзя, заявил... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:23

2022-06-28T13:23

2022-06-28T13:23

общество

здоровье - общество

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/01/1511190169_0:199:4256:2593_1920x0_80_0_0_424d662f845531a7f3d0026c2bbd0635.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия должна быть независима в производстве иммунобиологических лекарств, на зарубежные аналоги в долгосрочной перспективе рассчитывать нельзя, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На совещании "О научно-технологических подходах к совершенствованию иммунопрофилактики в контексте борьбы с биологическими угрозами" он призвал определить перспективные научно-технологические направления для разработки и производства современных иммунобиологических лекарственных препаратов, проанализировать потребность в них российской системы здравоохранения, а также учесть, что для их производства должно быть свое исходное сырье и отечественное оборудование."Понятно также и то, что на зарубежные аналоги мы не можем рассчитывать в долгосрочной перспективе. Речь идет о полной независимости России в этой сфере, формировании мощной технологической базы, которая позволит быстро разворачивать производство эффективных препаратов", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220627/proisshestvie-1798467142.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, дмитрий медведев