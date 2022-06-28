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Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств - РИА Новости, 28.06.2022
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Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств
Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств
Россия должна быть независима в производстве иммунобиологических лекарств, на зарубежные аналоги в долгосрочной перспективе рассчитывать нельзя, заявил... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:23
2022-06-28T13:23
общество
здоровье - общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия должна быть независима в производстве иммунобиологических лекарств, на зарубежные аналоги в долгосрочной перспективе рассчитывать нельзя, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На совещании "О научно-технологических подходах к совершенствованию иммунопрофилактики в контексте борьбы с биологическими угрозами" он призвал определить перспективные научно-технологические направления для разработки и производства современных иммунобиологических лекарственных препаратов, проанализировать потребность в них российской системы здравоохранения, а также учесть, что для их производства должно быть свое исходное сырье и отечественное оборудование."Понятно также и то, что на зарубежные аналоги мы не можем рассчитывать в долгосрочной перспективе. Речь идет о полной независимости России в этой сфере, формировании мощной технологической базы, которая позволит быстро разворачивать производство эффективных препаратов", - сказал Медведев.
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общество, здоровье - общество, россия, дмитрий медведев
13:23 28.06.2022
 
Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств

Медведев: Россия должна быть независима в развитии иммунобиологических лекарств

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛекарства в ампулах
Лекарства в ампулах - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия должна быть независима в производстве иммунобиологических лекарств, на зарубежные аналоги в долгосрочной перспективе рассчитывать нельзя, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На совещании "О научно-технологических подходах к совершенствованию иммунопрофилактики в контексте борьбы с биологическими угрозами" он призвал определить перспективные научно-технологические направления для разработки и производства современных иммунобиологических лекарственных препаратов, проанализировать потребность в них российской системы здравоохранения, а также учесть, что для их производства должно быть свое исходное сырье и отечественное оборудование.
"Понятно также и то, что на зарубежные аналоги мы не можем рассчитывать в долгосрочной перспективе. Речь идет о полной независимости России в этой сфере, формировании мощной технологической базы, которая позволит быстро разворачивать производство эффективных препаратов", - сказал Медведев.
Врач в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
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