https://ria.ru/20220628/obschestvo-1798681691.html
Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств
Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств
Россия должна быть независима в производстве иммунобиологических лекарств, на зарубежные аналоги в долгосрочной перспективе рассчитывать нельзя, заявил... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:23
2022-06-28T13:23
2022-06-28T13:23
общество
здоровье - общество
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/01/1511190169_0:199:4256:2593_1920x0_80_0_0_424d662f845531a7f3d0026c2bbd0635.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия должна быть независима в производстве иммунобиологических лекарств, на зарубежные аналоги в долгосрочной перспективе рассчитывать нельзя, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.На совещании "О научно-технологических подходах к совершенствованию иммунопрофилактики в контексте борьбы с биологическими угрозами" он призвал определить перспективные научно-технологические направления для разработки и производства современных иммунобиологических лекарственных препаратов, проанализировать потребность в них российской системы здравоохранения, а также учесть, что для их производства должно быть свое исходное сырье и отечественное оборудование."Понятно также и то, что на зарубежные аналоги мы не можем рассчитывать в долгосрочной перспективе. Речь идет о полной независимости России в этой сфере, формировании мощной технологической базы, которая позволит быстро разворачивать производство эффективных препаратов", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20220627/proisshestvie-1798467142.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/01/1511190169_267:0:3990:2792_1920x0_80_0_0_6f673da407fbe154bf3703e0d9700152.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, дмитрий медведев
Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств
Медведев: Россия должна быть независима в развитии иммунобиологических лекарств