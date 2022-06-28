https://ria.ru/20220628/obrazovanie-1798868869.html

ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования

ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования - РИА Новости, 28.06.2022

ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования

Территории Донбасса сами высказывают инициативу по введению российской системы образования, сообщил РИА Новости замминистра просвещения РФ Денис Грибов. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:17

2022-06-28T21:17

2022-06-28T22:01

россия

донбасс

образование

дети

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА. 28 июн - РИА Новости. Территории Донбасса сами высказывают инициативу по введению российской системы образования, сообщил РИА Новости замминистра просвещения РФ Денис Грибов."Сегодня есть потребность в Донецкой, Луганской республиках и новых территориях в выстраивании правильной системы образования, по сути своей. И есть инициатива со стороны территорий, чтобы эта система была наша, российская", - сказал Грибов.Он отметил, что Минпросвещения РФ окажет всецелую помощь в использовании и внедрении федеральных государственным образовательных стандартов.

https://ria.ru/20220623/obrazovanie-1797639300.html

россия

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, донбасс, образование, дети, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)