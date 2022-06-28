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ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования - РИА Новости, 28.06.2022
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ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования
ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования - РИА Новости, 28.06.2022
ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования
Территории Донбасса сами высказывают инициативу по введению российской системы образования, сообщил РИА Новости замминистра просвещения РФ Денис Грибов. РИА Новости, 28.06.2022
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россия
донбасс
образование
дети
общество
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МОСКВА. 28 июн - РИА Новости. Территории Донбасса сами высказывают инициативу по введению российской системы образования, сообщил РИА Новости замминистра просвещения РФ Денис Грибов."Сегодня есть потребность в Донецкой, Луганской республиках и новых территориях в выстраивании правильной системы образования, по сути своей. И есть инициатива со стороны территорий, чтобы эта система была наша, российская", - сказал Грибов.Он отметил, что Минпросвещения РФ окажет всецелую помощь в использовании и внедрении федеральных государственным образовательных стандартов.
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россия
донбасс
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россия, донбасс, образование, дети, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
21:17 28.06.2022 (обновлено: 22:01 28.06.2022)
 
ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования

Замминистра просвещения Грибов: ДНР и ЛНР хотят ввести российскую систему образования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 28 июн - РИА Новости. Территории Донбасса сами высказывают инициативу по введению российской системы образования, сообщил РИА Новости замминистра просвещения РФ Денис Грибов.
"Сегодня есть потребность в Донецкой, Луганской республиках и новых территориях в выстраивании правильной системы образования, по сути своей. И есть инициатива со стороны территорий, чтобы эта система была наша, российская", - сказал Грибов.
Он отметил, что Минпросвещения РФ окажет всецелую помощь в использовании и внедрении федеральных государственным образовательных стандартов.
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 17:08
Россия приводит систему образования Донбасса к отечественным стандартам
 
РоссияДонбассОбразованиеДетиОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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