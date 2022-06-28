https://ria.ru/20220628/obrazovanie-1798868869.html
ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования
ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования - РИА Новости, 28.06.2022
ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования
Территории Донбасса сами высказывают инициативу по введению российской системы образования, сообщил РИА Новости замминистра просвещения РФ Денис Грибов. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:17
2022-06-28T21:17
2022-06-28T22:01
россия
донбасс
образование
дети
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА. 28 июн - РИА Новости. Территории Донбасса сами высказывают инициативу по введению российской системы образования, сообщил РИА Новости замминистра просвещения РФ Денис Грибов."Сегодня есть потребность в Донецкой, Луганской республиках и новых территориях в выстраивании правильной системы образования, по сути своей. И есть инициатива со стороны территорий, чтобы эта система была наша, российская", - сказал Грибов.Он отметил, что Минпросвещения РФ окажет всецелую помощь в использовании и внедрении федеральных государственным образовательных стандартов.
https://ria.ru/20220623/obrazovanie-1797639300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, образование, дети, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
21:17 28.06.2022 (обновлено: 22:01 28.06.2022)
ДНР и ЛНР выступают за введение российской системы образования
Замминистра просвещения Грибов: ДНР и ЛНР хотят ввести российскую систему образования