https://ria.ru/20220628/obmen-1798687071.html

В ЛНР допустили обмен военных ВСУ, сдавшихся с территории завода "Азот"

В ЛНР допустили обмен военных ВСУ, сдавшихся с территории завода "Азот" - РИА Новости, 28.06.2022

В ЛНР допустили обмен военных ВСУ, сдавшихся с территории завода "Азот"

Председатель Народного совета Луганской Народной республики Денис Мирошниченко допустил, что сдавшихся украинских военных с территории завода "Азот" в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:38

2022-06-28T13:38

2022-06-28T13:52

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Народного совета Луганской Народной республики Денис Мирошниченко допустил, что сдавшихся украинских военных с территории завода "Азот" в Северодонецке могут обменять."Возможен и обмен на наших ребят, возможен и суд. Смотря на какую территорию они попадут. Может быть это будет Донецкая Народная республика. Потому что часть подразделений могут сдаваться, в том числе и на территории Донецкой Народной республики. Когда они отходят - могут к нам, на Луганскую Народную республику", - сказал журналистам Мирошниченко.В этой связи, по его словам, вопрос будет решаться индивидуально. "Сказать, что это будет высшая мера пресечения, или, что это будет обмен - сложно. Потому что все будет зависеть от запроса, который есть и с нашей стороны. Потому что там есть наши ребята, которые находятся в плену, и если будет возможность их спасти, то понятно, что она будет использоваться", - пояснил политик.

https://ria.ru/20220628/azot-1798681477.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика