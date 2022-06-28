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В ЛНР допустили обмен военных ВСУ, сдавшихся с территории завода "Азот" - РИА Новости, 28.06.2022
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В ЛНР допустили обмен военных ВСУ, сдавшихся с территории завода "Азот"
В ЛНР допустили обмен военных ВСУ, сдавшихся с территории завода "Азот" - РИА Новости, 28.06.2022
В ЛНР допустили обмен военных ВСУ, сдавшихся с территории завода "Азот"
Председатель Народного совета Луганской Народной республики Денис Мирошниченко допустил, что сдавшихся украинских военных с территории завода "Азот" в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:38
2022-06-28T13:52
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Народного совета Луганской Народной республики Денис Мирошниченко допустил, что сдавшихся украинских военных с территории завода "Азот" в Северодонецке могут обменять."Возможен и обмен на наших ребят, возможен и суд. Смотря на какую территорию они попадут. Может быть это будет Донецкая Народная республика. Потому что часть подразделений могут сдаваться, в том числе и на территории Донецкой Народной республики. Когда они отходят - могут к нам, на Луганскую Народную республику", - сказал журналистам Мирошниченко.В этой связи, по его словам, вопрос будет решаться индивидуально. "Сказать, что это будет высшая мера пресечения, или, что это будет обмен - сложно. Потому что все будет зависеть от запроса, который есть и с нашей стороны. Потому что там есть наши ребята, которые находятся в плену, и если будет возможность их спасти, то понятно, что она будет использоваться", - пояснил политик.
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:38 28.06.2022 (обновлено: 13:52 28.06.2022)
 
В ЛНР допустили обмен военных ВСУ, сдавшихся с территории завода "Азот"

Глава Народного совета ЛНР допустил обмен сдавшихся с завода "Азот" украинских военных

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкТерритория завода "Азот" в Северодонецке
Территория завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Территория завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Народного совета Луганской Народной республики Денис Мирошниченко допустил, что сдавшихся украинских военных с территории завода "Азот" в Северодонецке могут обменять.
"Возможен и обмен на наших ребят, возможен и суд. Смотря на какую территорию они попадут. Может быть это будет Донецкая Народная республика. Потому что часть подразделений могут сдаваться, в том числе и на территории Донецкой Народной республики. Когда они отходят - могут к нам, на Луганскую Народную республику", - сказал журналистам Мирошниченко.
В этой связи, по его словам, вопрос будет решаться индивидуально. "Сказать, что это будет высшая мера пресечения, или, что это будет обмен - сложно. Потому что все будет зависеть от запроса, который есть и с нашей стороны. Потому что там есть наши ребята, которые находятся в плену, и если будет возможность их спасти, то понятно, что она будет использоваться", - пояснил политик.
Как в аду – эвакуированные с завода “Азот” о жизни в бомбоубежищах - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 13:24
"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищахУже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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