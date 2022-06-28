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Силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/npz-1798592101.html
Силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ
Силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ - РИА Новости, 28.06.2022
Силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ
Союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли с восточной стороны на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщил в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T01:16
2022-06-28T01:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
луганская народная республика
луганск
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли с восточной стороны на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР Родион Мирошник.Он добавил, что на НПЗ все еще "продолжают находиться украинские террористические подразделения".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, луганск, родион мирошник
01:16 28.06.2022 (обновлено: 01:24 28.06.2022)
 
Силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ

Посол Мирошник: силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ, выдавливают ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции РФ
Сотрудники военной полиции РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудники военной полиции РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли с восточной стороны на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР Родион Мирошник.

"С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ "Линик" и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия", — написал Мирошник.

Он добавил, что на НПЗ все еще "продолжают находиться украинские террористические подразделения".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРодион Мирошник
 
 
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