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Силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ

Силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ - РИА Новости, 28.06.2022

Силы России и ЛНР зашли на территорию Лисичанского НПЗ

Союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли с восточной стороны на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщил в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T01:16

2022-06-28T01:16

2022-06-28T01:24

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

луганск

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли с восточной стороны на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР Родион Мирошник.Он добавил, что на НПЗ все еще "продолжают находиться украинские террористические подразделения".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

россия

луганская народная республика

луганск

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в мире, украина, россия, луганская народная республика, луганск, родион мирошник