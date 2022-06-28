https://ria.ru/20220628/nepovinovenie-1798817876.html
В Госдуме предложили не наказывать арестом за неповиновение полиции
В Госдуме предложили не наказывать арестом за неповиновение полиции - РИА Новости, 28.06.2022
В Госдуме предложили не наказывать арестом за неповиновение полиции
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в палату законопроект об исключении административного ареста и обязательных работ в качестве санкции за неповиновение... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:48
2022-06-28T17:48
2022-06-28T18:04
госдума рф
кпрф
общество
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в палату законопроект об исключении административного ареста и обязательных работ в качестве санкции за неповиновение правоохранителям.Депутаты предлагают внести изменения в КоАП, исключающие административный арест и обязательные работы в качестве санкции за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 19.3, и снизить размер налагаемого штрафа за проступки, связанные с проведением публичных мероприятий, предусмотренные статьей 20.2."Как показывают статистические данные, количество правонарушений, предусмотренных ст. 19.3 КоАП РФ, остается примерно на одном уровне, существенного увеличения их числа не наблюдается. Немотивированное увеличение санкций подрывает доверие граждан к правоохранительной системе", - отмечают авторы.
https://ria.ru/20220628/zakon-1798757362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, кпрф, общество, россия
17:48 28.06.2022 (обновлено: 18:04 28.06.2022)
В Госдуме предложили не наказывать арестом за неповиновение полиции
КПРФ внесла в Госдуму проект о снижении ответственности за неповиновение правоохранителям
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли
в палату законопроект об исключении административного ареста и обязательных работ в качестве санкции за неповиновение правоохранителям.
Депутаты предлагают внести изменения в КоАП, исключающие административный арест и обязательные работы в качестве санкции за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 19.3, и снизить размер налагаемого штрафа за проступки, связанные с проведением публичных мероприятий, предусмотренные статьей 20.2.
"Как показывают статистические данные, количество правонарушений, предусмотренных ст. 19.3 КоАП РФ, остается примерно на одном уровне, существенного увеличения их числа не наблюдается. Немотивированное увеличение санкций подрывает доверие граждан к правоохранительной системе", - отмечают авторы.