https://ria.ru/20220628/nepovinovenie-1798817876.html

В Госдуме предложили не наказывать арестом за неповиновение полиции

В Госдуме предложили не наказывать арестом за неповиновение полиции - РИА Новости, 28.06.2022

В Госдуме предложили не наказывать арестом за неповиновение полиции

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в палату законопроект об исключении административного ареста и обязательных работ в качестве санкции за неповиновение... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:48

2022-06-28T17:48

2022-06-28T18:04

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в палату законопроект об исключении административного ареста и обязательных работ в качестве санкции за неповиновение правоохранителям.Депутаты предлагают внести изменения в КоАП, исключающие административный арест и обязательные работы в качестве санкции за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 19.3, и снизить размер налагаемого штрафа за проступки, связанные с проведением публичных мероприятий, предусмотренные статьей 20.2."Как показывают статистические данные, количество правонарушений, предусмотренных ст. 19.3 КоАП РФ, остается примерно на одном уровне, существенного увеличения их числа не наблюдается. Немотивированное увеличение санкций подрывает доверие граждан к правоохранительной системе", - отмечают авторы.

https://ria.ru/20220628/zakon-1798757362.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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