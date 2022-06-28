18:47 28.06.2022 (обновлено: 23:20 28.06.2022)
Танкер с нефтепродуктами из России не пустили в США, сообщили СМИ
WSJ: власти США не пустили танкер с мазутом из России в Новый Орлеан
Танкер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Танкер с нефтепродуктами из России не пустили в Новый Орлеан, пишет газета Wall Street Journal.
По данным издания, танкер принадлежит греческому судовладельцу, в июне он отплыл из Черного моря с мазутом и планировал прибыть в Новый Орлеан. Сейчас его проверяют таможенная и пограничная службы США. Фрахтовавшая судно компания Vitol, как указывает СМИ, настаивает, что полностью соблюдает наложенные Соединенными Штатами санкции против экспорта нефтепродуктов из России.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле такие действия назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Кремле такие действия назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.