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Лидеры G7 договорились ограничить цены на энергоносители
Лидеры G7 договорились ограничить цены на энергоносители - РИА Новости, 28.06.2022
Лидеры G7 договорились ограничить цены на энергоносители
Страны G7 примут срочные меры для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен из-за ситуации на рынке, в том числе через "лимиты на цены", говорится в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:47
2022-06-28T13:47
2022-06-28T14:09
в мире
g7
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 примут срочные меры для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен из-за ситуации на рынке, в том числе через "лимиты на цены", говорится в коммюнике по итогам саммита "семерки"."Мы будем принимать немедленные действия для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен, вызванного чрезвычайными рыночными условиями, в том числе изучая дополнительные меры, такие как ценовые ограничения", - говорится в коммюнике.
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в мире, g7, цены на нефть, санкции в отношении россии
13:47 28.06.2022 (обновлено: 14:09 28.06.2022)
Лидеры G7 договорились ограничить цены на энергоносители
Лидеры G7 договорились ввести лимиты на цены на энергоносители