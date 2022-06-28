https://ria.ru/20220628/neft-1798689980.html

Лидеры G7 договорились ограничить цены на энергоносители

Лидеры G7 договорились ограничить цены на энергоносители - РИА Новости, 28.06.2022

Лидеры G7 договорились ограничить цены на энергоносители

Страны G7 примут срочные меры для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен из-за ситуации на рынке, в том числе через "лимиты на цены", говорится в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:47

2022-06-28T13:47

2022-06-28T14:09

в мире

g7

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 примут срочные меры для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен из-за ситуации на рынке, в том числе через "лимиты на цены", говорится в коммюнике по итогам саммита "семерки"."Мы будем принимать немедленные действия для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен, вызванного чрезвычайными рыночными условиями, в том числе изучая дополнительные меры, такие как ценовые ограничения", - говорится в коммюнике.

https://ria.ru/20220626/neft-1798272414.html

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в мире, g7, цены на нефть, санкции в отношении россии