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G7 рассмотрит запрет на транспортировку нефти из России по морю - РИА Новости, 28.06.2022
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G7 рассмотрит запрет на транспортировку нефти из России по морю
G7 рассмотрит запрет на транспортировку нефти из России по морю - РИА Новости, 28.06.2022
G7 рассмотрит запрет на транспортировку нефти из России по морю
Страны G7 рассмотрят возможность запрета на транспортировку нефти из России по морю в том случае, если цена не будет согласована с "международными партнерами",... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:30
2022-06-28T14:54
g7
санкции в отношении россии
санкции
нефть
россия
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 рассмотрят возможность запрета на транспортировку нефти из России по морю в том случае, если цена не будет согласована с "международными партнерами", сообщается в заявлении "большой семерки".Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее объяснил отсутствие окончательных договоренностей G7 о ценовых лимитах за покупку российской нефти новизной и сложностью идеи."По нефти мы рассмотрим ряд подходов, включая варианты возможного всеобъемлющего запрета на все услуги, позволяющие транспортировку российских нефтяных продуктов по морю во всем мире, если только нефть не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже", - говорится в заявлении.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.
https://ria.ru/20220627/neft-1798336996.html
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g7, санкции в отношении россии, санкции, нефть, россия, в мире
13:30 28.06.2022 (обновлено: 14:54 28.06.2022)
 
G7 рассмотрит запрет на транспортировку нефти из России по морю

Страны G7 рассмотрят возможность запрета на транспортировку нефти из России по морю

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 рассмотрят возможность запрета на транспортировку нефти из России по морю в том случае, если цена не будет согласована с "международными партнерами", сообщается в заявлении "большой семерки".
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее объяснил отсутствие окончательных договоренностей G7 о ценовых лимитах за покупку российской нефти новизной и сложностью идеи.
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"По нефти мы рассмотрим ряд подходов, включая варианты возможного всеобъемлющего запрета на все услуги, позволяющие транспортировку российских нефтяных продуктов по морю во всем мире, если только нефть не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже", - говорится в заявлении.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.
Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.
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