00:16 28.06.2022 (обновлено: 00:17 28.06.2022)
Медведев рассказал, кого нельзя щадить на Украине
Зампред Совбеза Медведев: украинским нацистам не должно быть пощады
© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в ДНР
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские нацисты прикрываются мирными гражданами как живым щитом, они не представляют украинский народ, и им не должно быть пощады, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Наши Вооруженные силы наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, а не по жилым зданиям. В отличие от украинских нацистов, которые прикрываются мирными гражданами как живым щитом (достаточно вспомнить события в Мариуполе, заложников на "Азовстали" и "Азоте"). Эти негодяи не представляют украинский народ. Они просто глумливое отребье. Маргиналы, хоть и вооруженные до зубов. Вот им не должно быть пощады", — сказал Медведев.
При этом он подчеркнул, что "к украинскому народу нельзя не испытывать глубокое уважение", и напомнил, что с ним граждане России связаны самыми тесными узами – родственными, историческими, культурными.