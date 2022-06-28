Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, кого нельзя щадить на Украине - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/natsisty-1798589062.html
Медведев рассказал, кого нельзя щадить на Украине
Медведев рассказал, кого нельзя щадить на Украине - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев рассказал, кого нельзя щадить на Украине
Украинские нацисты прикрываются мирными гражданами как живым щитом, они не представляют украинский народ, и им не должно быть пощады, заявил в интервью газете... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:16
2022-06-28T00:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий медведев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796537542_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_21cdd8c7a002abadfaaef24727ca4b75.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские нацисты прикрываются мирными гражданами как живым щитом, они не представляют украинский народ, и им не должно быть пощады, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.При этом он подчеркнул, что "к украинскому народу нельзя не испытывать глубокое уважение", и напомнил, что с ним граждане России связаны самыми тесными узами – родственными, историческими, культурными.
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798588648.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796537542_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e601de9400f4b69a1429d82d6580ae3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий медведев, украина
00:16 28.06.2022 (обновлено: 00:17 28.06.2022)
 
Медведев рассказал, кого нельзя щадить на Украине

Зампред Совбеза Медведев: украинским нацистам не должно быть пощады

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в ДНР
Спецназ ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские нацисты прикрываются мирными гражданами как живым щитом, они не представляют украинский народ, и им не должно быть пощады, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Наши Вооруженные силы наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, а не по жилым зданиям. В отличие от украинских нацистов, которые прикрываются мирными гражданами как живым щитом (достаточно вспомнить события в Мариуполе, заложников на "Азовстали" и "Азоте"). Эти негодяи не представляют украинский народ. Они просто глумливое отребье. Маргиналы, хоть и вооруженные до зубов. Вот им не должно быть пощады", — сказал Медведев.
При этом он подчеркнул, что "к украинскому народу нельзя не испытывать глубокое уважение", и напомнил, что с ним граждане России связаны самыми тесными узами – родственными, историческими, культурными.
Военнослужащий на бронеавтомобиле Тигр Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
00:13Специальная военная операция на Украине
Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий МедведевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала