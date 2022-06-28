https://ria.ru/20220628/natsisty-1798589062.html

Медведев рассказал, кого нельзя щадить на Украине

Медведев рассказал, кого нельзя щадить на Украине - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев рассказал, кого нельзя щадить на Украине

Украинские нацисты прикрываются мирными гражданами как живым щитом, они не представляют украинский народ, и им не должно быть пощады, заявил в интервью газете... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:16

2022-06-28T00:16

2022-06-28T00:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий медведев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796537542_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_21cdd8c7a002abadfaaef24727ca4b75.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинские нацисты прикрываются мирными гражданами как живым щитом, они не представляют украинский народ, и им не должно быть пощады, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.При этом он подчеркнул, что "к украинскому народу нельзя не испытывать глубокое уважение", и напомнил, что с ним граждане России связаны самыми тесными узами – родственными, историческими, культурными.

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798588648.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дмитрий медведев, украина