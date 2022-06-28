https://ria.ru/20220628/natsionalisty-1798599686.html

Украинские националисты планировали создать свое государство в Приморье

Украинские националисты планировали создать свое государство в Приморье - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские националисты планировали создать свое государство в Приморье

Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии, вели активную работу по подготовке... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T06:06

2022-06-28T06:06

2022-06-28T06:13

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии, вели активную работу по подготовке создания своего государства на землях нынешнего Приморского края, отвоевав их у СССР, следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди этих материалов — вынесенное уже во времена современной России постановление об отказе в реабилитации осужденным лидерам дальневосточных украинских националистов.Осенью 1945 года, после разгрома Красной армией группировки японских войск в Маньчжурии, советская военная контрразведка СМЕРШ арестовала четырех активистов украинского националистического движения на Дальнем Востоке. Это Юрий Рой, Иван Шлендик, Александр Дзыгар и Николай Самарский.Дальнейшее следствие установило, что в 1934 году, после захвата Японией территорий Маньчжурии, по инициативе проживавших там украинских националистов из числа эмигрантов, а также при участии польского консульства в Харбине и образованного при нем общества "Прометей" была создана антисоветская организация "Украинская национальная колония" (УНК).По данным следствия, основной задачей УНК была активная борьба против СССР с целью отторжения от Советского Союза Украины и создания на ее территории националистического государства со столицей в Киеве, а также отторжения советского Приморья от государства для образования на этой территории украинской автономии "Зеленый Клин".УНК формировалась главным образом из остатков банд Петлюры и лиц, непосредственно боровшихся против советской власти в годы гражданской войны.Под руководством Роя в 1936-1939 годах в этих целях там началась широкая пропагандистская кампания, в частности через печатные издания, например, журнал "Дальний Восток".Кроме того, для активизации антисоветской деятельности в Маньчжурии УНК создала молодежную антисоветскую националистическую организацию "Украинская Дальневосточная Сечь", которая и стала основным проводником идей создания украинского национального государства на землях Советского Приморья. В этих же целях в УНК в 1936-1937 годах прибыли представители берлинского центра "Организации украинских националистов"* Корда-Федоров, Марков и другие, которые при содействии японской военной миссии в Харбине, а также Роя заняли руководящие посты в колонии.ОУН* поддерживалась Абвером — военной разведкой гитлеровской Германии. Японские военные миссии — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Харбинская ЯВМ (Информационно-разведывательное управление Квантунской группировки войск) была руководящим органом для всех японских военных миссий и их отделений.Как установило следствие, Рой руководил всей политической деятельностью УНК против СССР. Дзыгар в 1937 году участвовал в создании "Украинской дальневосточной сечи", а в 1944 году его избрали членом совета старшин "Украинской национальной колонии". Шлендик в 1935 году вступил в УНК, в 1936-1939 годах был членом ее правления и начальником канцелярии, а также техническим редактором журнала "Дальний Восток". Самарский состоял в "Украинской национальной колонии" с 1934 года, на следующий год стал членом правления, с 1937 года работал личным секретарем Роя, одновременно возглавлял группу гетмановцев. С 1934 года он также входил в совет старейшин УНК и вел активную националистическую деятельность.Вина Роя, Дзыгара, Шлендика и Самарского была доказана, и они по приговору суда получили по 10 лет лагерей. Уже во времена современной России им отказали в реабилитации как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотивам.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220628/natsionalizm-1798595632.html

https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786049998.html

https://ria.ru/20220415/mif-1783633603.html

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юрий рой, ссср, россия, дальний восток, украина, в мире