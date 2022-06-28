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Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
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Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО
Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО
Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:55
2022-06-28T23:55
в мире
чжан цзюнь
китай
нато
совет безопасности оон
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ООН, 28 июн - РИА Новости. Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Как и все миролюбивые государства мира, Китай внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и глубоко обеспокоен политическими последствиями так называемой стратегической концепции", - сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН."Определенные лидеры НАТО недавно изобразили другие страны как угрозу. Но факт в том, что НАТО сама создает проблемы в различных частях мира", - добавил он.
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в мире, чжан цзюнь, китай, нато, совет безопасности оон
23:55 28.06.2022
 
Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО

Постпред КНР Цзюнь: Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 июн - РИА Новости. Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
"Как и все миролюбивые государства мира, Китай внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и глубоко обеспокоен политическими последствиями так называемой стратегической концепции", - сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.
"Определенные лидеры НАТО недавно изобразили другие страны как угрозу. Но факт в том, что НАТО сама создает проблемы в различных частях мира", - добавил он.
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В миреЧжан ЦзюньКитайНАТОСовет Безопасности ООН
 
 
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