https://ria.ru/20220628/nato-1798884100.html
Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО
Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО
Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:55
2022-06-28T23:55
2022-06-28T23:55
в мире
чжан цзюнь
китай
нато
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771331338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8ef92c48f04eb7cc5fd63d5b112fe8a.jpg
ООН, 28 июн - РИА Новости. Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Как и все миролюбивые государства мира, Китай внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и глубоко обеспокоен политическими последствиями так называемой стратегической концепции", - сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН."Определенные лидеры НАТО недавно изобразили другие страны как угрозу. Но факт в том, что НАТО сама создает проблемы в различных частях мира", - добавил он.
https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771331338_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_bd56cb045e538ce9a86b3566bbef1439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чжан цзюнь, китай, нато, совет безопасности оон
Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО
Постпред КНР Цзюнь: Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО