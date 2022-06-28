https://ria.ru/20220628/nato-1798884100.html

Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО

Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО

Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T23:55

2022-06-28T23:55

2022-06-28T23:55

в мире

чжан цзюнь

китай

нато

совет безопасности оон

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ООН, 28 июн - РИА Новости. Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь."Как и все миролюбивые государства мира, Китай внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и глубоко обеспокоен политическими последствиями так называемой стратегической концепции", - сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН."Определенные лидеры НАТО недавно изобразили другие страны как угрозу. Но факт в том, что НАТО сама создает проблемы в различных частях мира", - добавил он.

https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html

китай

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в мире, чжан цзюнь, китай, нато, совет безопасности оон