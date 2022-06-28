https://ria.ru/20220628/nato-1798876501.html

В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значение не имеет, заявил... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T22:33

2022-06-28T22:33

2022-06-28T22:37

финляндия

швеция

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_dd029c2716a465bf57e9eabfac9fdf84.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значение не имеет, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Турция, как сообщила ранее канцелярия президента Финляндии, поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса.Он подчеркнул, что участие северных соседей России в альянсе "не улучшит" их отношения с Москвой. При этом и Швеция, и Финляндия получали определенную выгоду от своего нейтралитета. С увеличением военной инфраструктуры на своей территории "они будут набирать себе проблем".Отвечая на вопрос корреспондента, как скоро Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО, Климов отметил: "Скорость, с которой они превращаются в цель должна беспокоить их".

https://ria.ru/20220628/nato-1798870048.html

финляндия

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

финляндия, швеция, россия, нато