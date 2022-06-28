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В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
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В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значение не имеет, заявил... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:33
2022-06-28T22:37
финляндия
швеция
россия
нато
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значение не имеет, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Турция, как сообщила ранее канцелярия президента Финляндии, поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса.Он подчеркнул, что участие северных соседей России в альянсе "не улучшит" их отношения с Москвой. При этом и Швеция, и Финляндия получали определенную выгоду от своего нейтралитета. С увеличением военной инфраструктуры на своей территории "они будут набирать себе проблем".Отвечая на вопрос корреспондента, как скоро Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО, Климов отметил: "Скорость, с которой они превращаются в цель должна беспокоить их".
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финляндия, швеция, россия, нато
22:33 28.06.2022 (обновлено: 22:37 28.06.2022)
 
В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Сенатор Климов: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не улучшит отношения стран с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значение не имеет, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Турция, как сообщила ранее канцелярия президента Финляндии, поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса.
"Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют", - сказал сенатор.
Он подчеркнул, что участие северных соседей России в альянсе "не улучшит" их отношения с Москвой. При этом и Швеция, и Финляндия получали определенную выгоду от своего нейтралитета. С увеличением военной инфраструктуры на своей территории "они будут набирать себе проблем".
Отвечая на вопрос корреспондента, как скоро Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО, Климов отметил: "Скорость, с которой они превращаются в цель должна беспокоить их".
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