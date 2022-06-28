https://ria.ru/20220628/nato-1798872521.html
Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности
Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности - РИА Новости, 28.06.2022
Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности
Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:53
2022-06-28T21:53
2022-06-28T22:14
в мире
швеция
финляндия
анкара (провинция)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к альянсу, заявил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг.Столтенберг отметил, что таким образом Анкара сняла свои возражения по членству Швеции и Финляндии.Генсек добавил, что лидеры стран НАТО в среду примут решение пригласить страны стать членами альянса"Завтра лидеры стран НАТО примут решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в НАТО… Затем начнется процесс ратификации этого решения в каждой из столиц", - сообщил он.Столтенберг отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО станет самым быстрым в истории альянса."То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории", - сказал он.По словам Столтенберга, присоединение Швеции и Финляндии станет важным для всего альянса, однако "наибольшее значение будет иметь для балтийского региона".
https://ria.ru/20220628/nato-1798843349.html
швеция
финляндия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_669:608:2589:2048_1920x0_80_0_0_23732e8aff4fe1a7d701938cd1576ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, анкара (провинция), нато
21:53 28.06.2022 (обновлено: 22:14 28.06.2022)
Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности
Генсек Столтенберг: соглашение Турции, Швеции и Финляндии открыло странам двери НАТО
БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к альянсу, заявил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг.
"Я могу объявить, что Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению к альянсу", - сказал он.
Столтенберг отметил, что таким образом Анкара
сняла свои возражения по членству Швеции
и Финляндии
.
Генсек добавил, что лидеры стран НАТО
в среду примут решение пригласить страны стать членами альянса
"Завтра лидеры стран НАТО примут решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в НАТО… Затем начнется процесс ратификации этого решения в каждой из столиц", - сообщил он.
Столтенберг отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО станет самым быстрым в истории альянса.
"То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории", - сказал он.
По словам Столтенберга, присоединение Швеции и Финляндии станет важным для всего альянса, однако "наибольшее значение будет иметь для балтийского региона".