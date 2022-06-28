https://ria.ru/20220628/nato-1798872521.html

Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности

Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности - РИА Новости, 28.06.2022

Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности

Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:53

2022-06-28T21:53

2022-06-28T22:14

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швеция

финляндия

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к альянсу, заявил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг.Столтенберг отметил, что таким образом Анкара сняла свои возражения по членству Швеции и Финляндии.Генсек добавил, что лидеры стран НАТО в среду примут решение пригласить страны стать членами альянса"Завтра лидеры стран НАТО примут решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в НАТО… Затем начнется процесс ратификации этого решения в каждой из столиц", - сообщил он.Столтенберг отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО станет самым быстрым в истории альянса."То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории", - сказал он.По словам Столтенберга, присоединение Швеции и Финляндии станет важным для всего альянса, однако "наибольшее значение будет иметь для балтийского региона".

https://ria.ru/20220628/nato-1798843349.html

швеция

финляндия

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, швеция, финляндия, анкара (провинция), нато