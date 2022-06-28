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Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности - РИА Новости, 28.06.2022
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Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности
Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности - РИА Новости, 28.06.2022
Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности
Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:53
2022-06-28T22:14
в мире
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финляндия
анкара (провинция)
нато
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к альянсу, заявил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг.Столтенберг отметил, что таким образом Анкара сняла свои возражения по членству Швеции и Финляндии.Генсек добавил, что лидеры стран НАТО в среду примут решение пригласить страны стать членами альянса"Завтра лидеры стран НАТО примут решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в НАТО… Затем начнется процесс ратификации этого решения в каждой из столиц", - сообщил он.Столтенберг отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО станет самым быстрым в истории альянса."То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории", - сказал он.По словам Столтенберга, присоединение Швеции и Финляндии станет важным для всего альянса, однако "наибольшее значение будет иметь для балтийского региона".
https://ria.ru/20220628/nato-1798843349.html
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в мире, швеция, финляндия, анкара (провинция), нато
21:53 28.06.2022 (обновлено: 22:14 28.06.2022)
 
Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности

Генсек Столтенберг: соглашение Турции, Швеции и Финляндии открыло странам двери НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к альянсу, заявил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг.
"Я могу объявить, что Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению к альянсу", - сказал он.
Столтенберг отметил, что таким образом Анкара сняла свои возражения по членству Швеции и Финляндии.
Генсек добавил, что лидеры стран НАТО в среду примут решение пригласить страны стать членами альянса
"Завтра лидеры стран НАТО примут решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в НАТО… Затем начнется процесс ратификации этого решения в каждой из столиц", - сообщил он.
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Столтенберг отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО станет самым быстрым в истории альянса.
"То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории", - сказал он.
По словам Столтенберга, присоединение Швеции и Финляндии станет важным для всего альянса, однако "наибольшее значение будет иметь для балтийского региона".
 
В миреШвецияФинляндияАнкара (провинция)НАТО
 
 
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