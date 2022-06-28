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В Китае заметили признак приближающегося краха НАТО
В Китае заметили признак приближающегося краха НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
В Китае заметили признак приближающегося краха НАТО
Политика НАТО по обеспечению своей безопасности без учета интересов других государств, к которой все чаще прибегает альянс, приведет к его краху, пишет... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:04
2022-06-28T19:04
2022-06-28T19:23
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политика НАТО по обеспечению своей безопасности без учета интересов других государств, к которой все чаще прибегает альянс, приведет к его краху, пишет обозреватель газеты Global Times Чжан Хао.Чжан Хао заметил, что, расширяясь, НАТО превратилась в инструмент Запада для продвижения собственных ценностей, а также стала орудием США для установления глобальной гегемонии."США, являясь лидером блока, в последнее время стремятся превратить НАТО в глобальный геополитический инструмент", — подчеркнул журналист.Из-за такой экспансионистской стратегии альянса, по мнению обозревателя, Москва была вынуждена предложить НАТО проект гарантий безопасности, который Запад грубо отверг и тем самым серьезно обострил ситуацию на Украине — стране, имеющей тесные исторические связи с Россией."Лидерам стран НАТО не стоит забывать, что мышление в духе холодной войны лишь навредит мировой системе, а гегемония и политика силы поставят под угрозу мирное существование государств", — заключил автор.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220628/nato-1798645151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, нато
19:04 28.06.2022 (обновлено: 19:23 28.06.2022)
В Китае заметили признак приближающегося краха НАТО
Global Times: НАТО ждет крах из-за попыток обеспечить свою безопасность за счет других