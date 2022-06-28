https://ria.ru/20220628/nato-1798843349.html

В Китае заметили признак приближающегося краха НАТО

В Китае заметили признак приближающегося краха НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

В Китае заметили признак приближающегося краха НАТО

Политика НАТО по обеспечению своей безопасности без учета интересов других государств, к которой все чаще прибегает альянс, приведет к его краху, пишет... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:04

2022-06-28T19:04

2022-06-28T19:23

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нато

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политика НАТО по обеспечению своей безопасности без учета интересов других государств, к которой все чаще прибегает альянс, приведет к его краху, пишет обозреватель газеты Global Times Чжан Хао.Чжан Хао заметил, что, расширяясь, НАТО превратилась в инструмент Запада для продвижения собственных ценностей, а также стала орудием США для установления глобальной гегемонии."США, являясь лидером блока, в последнее время стремятся превратить НАТО в глобальный геополитический инструмент", — подчеркнул журналист.Из-за такой экспансионистской стратегии альянса, по мнению обозревателя, Москва была вынуждена предложить НАТО проект гарантий безопасности, который Запад грубо отверг и тем самым серьезно обострил ситуацию на Украине — стране, имеющей тесные исторические связи с Россией."Лидерам стран НАТО не стоит забывать, что мышление в духе холодной войны лишь навредит мировой системе, а гегемония и политика силы поставят под угрозу мирное существование государств", — заключил автор.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220628/nato-1798645151.html

https://ria.ru/20220628/zanoza-1798820571.html

украина

россия

сша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, сша, нато