13:25 28.06.2022 (обновлено: 14:00 28.06.2022)
НАТО передает Киеву спутниковые снимки от частных компаний, заявил Рогозин
Рогозин: НАТО передает украинским военным спутниковые снимки от частных компаний
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Частные спутниковые операторы передают массивы данных НАТО, альянс, в свою очередь, делится ими с украинскими военными, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Информация присутствует по самым разным источникам. Мы не обязаны их раскрывать, но могу сказать, что все ведущие частные компании, такие, как, например, тот же самый Maxar, работают сейчас исключительно на формирование единого облака данных, которые используются НАТО для передачи конкретной информации украинским вооруженным силам", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в этом нет "ни малейшего сомнения".
"Фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает сейчас исключительно на нашего врага", — заключил Рогозин.
Как выяснили корреспонденты РИА Новости, американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины высадить туда десант. Кроме того, аппараты снимали район буровых платформ за неделю до удара по ним.
Эти же спутники оператора Maxar снимали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников по предприятию.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".