https://ria.ru/20220628/nato-1798682757.html

НАТО передает Киеву спутниковые снимки от частных компаний, заявил Рогозин

НАТО передает Киеву спутниковые снимки от частных компаний, заявил Рогозин - РИА Новости, 28.06.2022

НАТО передает Киеву спутниковые снимки от частных компаний, заявил Рогозин

Частные спутниковые операторы передают массивы данных НАТО, альянс, в свою очередь, делится ими с украинскими военными, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:25

2022-06-28T13:25

2022-06-28T14:00

космос - риа наука

специальная военная операция на украине

украина

нато

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россия

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Частные спутниковые операторы передают массивы данных НАТО, альянс, в свою очередь, делится ими с украинскими военными, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что в этом нет "ни малейшего сомнения"."Фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает сейчас исключительно на нашего врага", — заключил Рогозин.Как выяснили корреспонденты РИА Новости, американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины высадить туда десант. Кроме того, аппараты снимали район буровых платформ за неделю до удара по ним.Эти же спутники оператора Maxar снимали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников по предприятию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/ataki-1797382168.html

https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

космос - риа наука, украина, нато, сша, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, ситуация в днр и лнр