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НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.06.2022
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НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность, заявили в Кремле
НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.06.2022
НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность, заявили в Кремле
Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:53
2022-06-28T12:53
россия
нато
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах НАТО нарастить силы высокой готовности."НАТО - достаточно агрессивный блок. Это блок, который был создан в целях конфронтации и он продолжает демонстрировать свою сущность и исполнять свои заложенные по умолчанию задачи: продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Это процесс, который идет два десятилетия, а то и больше. Он имеет свое продолжение, мы об этом хорошо знаем", - сказал Песков.Также он подчеркнул, что министерство обороны РФ разрабатывает планы по соответствующему усилению западных рубежей на фоне тех новых опасностей, которые генерируется вот этими действиями альянса.
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россия, нато, в мире, дмитрий песков
12:53 28.06.2022
 
НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность, заявили в Кремле

Песков: НАТО изначально была нацелена на агрессию и продолжает это демонстрировать

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах НАТО нарастить силы высокой готовности.
"НАТО - достаточно агрессивный блок. Это блок, который был создан в целях конфронтации и он продолжает демонстрировать свою сущность и исполнять свои заложенные по умолчанию задачи: продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Это процесс, который идет два десятилетия, а то и больше. Он имеет свое продолжение, мы об этом хорошо знаем", - сказал Песков.
Также он подчеркнул, что министерство обороны РФ разрабатывает планы по соответствующему усилению западных рубежей на фоне тех новых опасностей, которые генерируется вот этими действиями альянса.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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РоссияНАТОВ миреДмитрий Песков
 
 
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