https://ria.ru/20220628/nato-1798670466.html

НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность, заявили в Кремле

НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.06.2022

НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность, заявили в Кремле

Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:53

2022-06-28T12:53

2022-06-28T12:53

россия

нато

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах НАТО нарастить силы высокой готовности."НАТО - достаточно агрессивный блок. Это блок, который был создан в целях конфронтации и он продолжает демонстрировать свою сущность и исполнять свои заложенные по умолчанию задачи: продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Это процесс, который идет два десятилетия, а то и больше. Он имеет свое продолжение, мы об этом хорошо знаем", - сказал Песков.Также он подчеркнул, что министерство обороны РФ разрабатывает планы по соответствующему усилению западных рубежей на фоне тех новых опасностей, которые генерируется вот этими действиями альянса.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, в мире, дмитрий песков