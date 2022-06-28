https://ria.ru/20220628/nato-1798645151.html

В Китае раскрыли неожиданную правду о НАТО

В Китае раскрыли неожиданную правду о НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

В Китае раскрыли неожиданную правду о НАТО

Несмотря на все инвестиции в конфликт на Украине, Североатлантический альянс не в состоянии помешать России выполнить цели ее спецоперации, пишет китайское... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:44

2022-06-28T11:44

2022-06-28T11:45

владимир путин

россия

сша

украина

нато

санкции в отношении россии

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Несмотря на все инвестиции в конфликт на Украине, Североатлантический альянс не в состоянии помешать России выполнить цели ее спецоперации, пишет китайское издание Global Times.По мнению автора статьи, очень скоро США и их союзники столкнутся с необходимостью признания законных соображений безопасности России в Восточной Европе.В издании также подчеркнули, что поставки вооружения Киеву и санкции против России приведут только к негативным экономическим последствиям для них самих."Американцы и европейцы прекрасно понимают, что Россия никому не угрожает. И можно ожидать, что осенью жители западных стран начнут задавать своим руководителям вопросы - зачем им дальше терпеть экономические трудности?", — отметил обозреватель.При этом, по информации издания, некоторые члены НАТО признали, что уже исчерпали все имеющиеся у них запасы боевой техники для Киева, а доставка новых вооружений этой восточноевропейской стране потребует значительных производственных усилий и времени.Таким образом, как подытожил автор, США теряют свой авторитет и будут вынуждены согласовывать свое видение глобального порядка с другими членами международного сообщества.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798613031.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798622184.html

россия

сша

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, сша, украина, нато, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии