11:44 28.06.2022 (обновлено: 11:45 28.06.2022)
В Китае раскрыли неожиданную правду о НАТО
Global Times пишет, что НАТО не может помешать России выполнить цели ее спецоперации
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Несмотря на все инвестиции в конфликт на Украине, Североатлантический альянс не в состоянии помешать России выполнить цели ее спецоперации, пишет китайское издание Global Times.
По мнению автора статьи, очень скоро США и их союзники столкнутся с необходимостью признания законных соображений безопасности России в Восточной Европе.
"За агрессивной риторикой НАТО скрываются противоречия и разногласия внутри блока. Альянс во главе с США давно использовал все свои возможности", — отмечается в публикации.
В издании также подчеркнули, что поставки вооружения Киеву и санкции против России приведут только к негативным экономическим последствиям для них самих.
"Американцы и европейцы прекрасно понимают, что Россия никому не угрожает. И можно ожидать, что осенью жители западных стран начнут задавать своим руководителям вопросы - зачем им дальше терпеть экономические трудности?", — отметил обозреватель.
При этом, по информации издания, некоторые члены НАТО признали, что уже исчерпали все имеющиеся у них запасы боевой техники для Киева, а доставка новых вооружений этой восточноевропейской стране потребует значительных производственных усилий и времени.
Таким образом, как подытожил автор, США теряют свой авторитет и будут вынуждены согласовывать свое видение глобального порядка с другими членами международного сообщества.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.