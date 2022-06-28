Рейтинг@Mail.ru
В Китае раскрыли неожиданную правду о НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/nato-1798645151.html
В Китае раскрыли неожиданную правду о НАТО
В Китае раскрыли неожиданную правду о НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
В Китае раскрыли неожиданную правду о НАТО
Несмотря на все инвестиции в конфликт на Украине, Североатлантический альянс не в состоянии помешать России выполнить цели ее спецоперации, пишет китайское... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:44
2022-06-28T11:45
владимир путин
россия
сша
украина
нато
санкции в отношении россии
в мире
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Несмотря на все инвестиции в конфликт на Украине, Североатлантический альянс не в состоянии помешать России выполнить цели ее спецоперации, пишет китайское издание Global Times.По мнению автора статьи, очень скоро США и их союзники столкнутся с необходимостью признания законных соображений безопасности России в Восточной Европе.В издании также подчеркнули, что поставки вооружения Киеву и санкции против России приведут только к негативным экономическим последствиям для них самих."Американцы и европейцы прекрасно понимают, что Россия никому не угрожает. И можно ожидать, что осенью жители западных стран начнут задавать своим руководителям вопросы - зачем им дальше терпеть экономические трудности?", — отметил обозреватель.При этом, по информации издания, некоторые члены НАТО признали, что уже исчерпали все имеющиеся у них запасы боевой техники для Киева, а доставка новых вооружений этой восточноевропейской стране потребует значительных производственных усилий и времени.Таким образом, как подытожил автор, США теряют свой авторитет и будут вынуждены согласовывать свое видение глобального порядка с другими членами международного сообщества.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798613031.html
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798622184.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, сша, украина, нато, санкции в отношении россии, в мире, признание днр и лнр в россии
11:44 28.06.2022 (обновлено: 11:45 28.06.2022)
 
В Китае раскрыли неожиданную правду о НАТО

Global Times пишет, что НАТО не может помешать России выполнить цели ее спецоперации

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Несмотря на все инвестиции в конфликт на Украине, Североатлантический альянс не в состоянии помешать России выполнить цели ее спецоперации, пишет китайское издание Global Times.
По мнению автора статьи, очень скоро США и их союзники столкнутся с необходимостью признания законных соображений безопасности России в Восточной Европе.
"За агрессивной риторикой НАТО скрываются противоречия и разногласия внутри блока. Альянс во главе с США давно использовал все свои возможности", — отмечается в публикации.
В издании также подчеркнули, что поставки вооружения Киеву и санкции против России приведут только к негативным экономическим последствиям для них самих.
"Американцы и европейцы прекрасно понимают, что Россия никому не угрожает. И можно ожидать, что осенью жители западных стран начнут задавать своим руководителям вопросы - зачем им дальше терпеть экономические трудности?", — отметил обозреватель.
При этом, по информации издания, некоторые члены НАТО признали, что уже исчерпали все имеющиеся у них запасы боевой техники для Киева, а доставка новых вооружений этой восточноевропейской стране потребует значительных производственных усилий и времени.
Таким образом, как подытожил автор, США теряют свой авторитет и будут вынуждены согласовывать свое видение глобального порядка с другими членами международного сообщества.
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 09:39
В Германии раскрыли выгоду Берлина от конфликта на Украине
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 10:31
В США раскрыли, как Вашингтон себя подставил, пытаясь помешать России
 
Владимир ПутинРоссияСШАУкраинаНАТОСанкции в отношении РоссииВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала