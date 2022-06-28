https://ria.ru/20220628/nato-1798589341.html

Медведев: Украина в НАТО опаснее для России, чем Финляндия и Швеция

Медведев: Украина в НАТО опаснее для России, чем Финляндия и Швеция - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев: Украина в НАТО опаснее для России, чем Финляндия и Швеция

Вступление Украины в НАТО на порядок опаснее для России, чем вступление в альянс Финляндии и Швеции, это связано с неурегулированными территориальными спорами и РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:18

2022-06-28T00:18

2022-06-28T00:18

в мире

украина

финляндия

швеция

нато

республика крым

дмитрий медведев

москва

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО на порядок опаснее для России, чем вступление в альянс Финляндии и Швеции, это связано с неурегулированными территориальными спорами и разным пониманием статуса Крыма, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220628/voyna-1798588196.html

украина

финляндия

швеция

республика крым

москва

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в мире, украина, финляндия, швеция, нато, республика крым, дмитрий медведев, москва