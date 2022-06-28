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Медведев: Украина в НАТО опаснее для России, чем Финляндия и Швеция - РИА Новости, 28.06.2022
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Медведев: Украина в НАТО опаснее для России, чем Финляндия и Швеция
Медведев: Украина в НАТО опаснее для России, чем Финляндия и Швеция - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев: Украина в НАТО опаснее для России, чем Финляндия и Швеция
Вступление Украины в НАТО на порядок опаснее для России, чем вступление в альянс Финляндии и Швеции, это связано с неурегулированными территориальными спорами и РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:18
2022-06-28T00:18
в мире
украина
финляндия
швеция
нато
республика крым
дмитрий медведев
москва
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО на порядок опаснее для России, чем вступление в альянс Финляндии и Швеции, это связано с неурегулированными территориальными спорами и разным пониманием статуса Крыма, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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в мире, украина, финляндия, швеция, нато, республика крым, дмитрий медведев, москва
00:18 28.06.2022
 
Медведев: Украина в НАТО опаснее для России, чем Финляндия и Швеция

Медведев: Украина в НАТО на порядок опаснее для России, чем Финляндия и Швеция

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО на порядок опаснее для России, чем вступление в альянс Финляндии и Швеции, это связано с неурегулированными территориальными спорами и разным пониманием статуса Крыма, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Ответ очевиден. Украина в НАТО на порядок опаснее для нашей страны. И связано это с тем, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин. Наличие неурегулированных территориальных споров, а также разное понимание статуса регионов. Для нас Крым — часть России. И это — навсегда", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, что для России опаснее — Украина в НАТО или Финляндия со Швецией.

Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 8 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Медведев рассказал, из-за чего может случиться война России с НАТО
 
В миреУкраинаФинляндияШвецияНАТОРеспублика КрымДмитрий МедведевМосква
 
 
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