Медведев: Украина в НАТО опаснее для России, чем Финляндия и Швеция
Медведев: Украина в НАТО на порядок опаснее для России, чем Финляндия и Швеция
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО на порядок опаснее для России, чем вступление в альянс Финляндии и Швеции, это связано с неурегулированными территориальными спорами и разным пониманием статуса Крыма, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Ответ очевиден. Украина в НАТО на порядок опаснее для нашей страны. И связано это с тем, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин. Наличие неурегулированных территориальных споров, а также разное понимание статуса регионов. Для нас Крым — часть России. И это — навсегда", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, что для России опаснее — Украина в НАТО или Финляндия со Швецией.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.