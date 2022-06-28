https://ria.ru/20220628/nato-1798588789.html

Медведев рассказал о мерах в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Медведев рассказал о мерах в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев рассказал о мерах в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем новым РФ не грозит, но она будет вынуждена укреплять свои рубежи, а перспектива получить российские "Искандеры" на... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:14

2022-06-28T00:14

2022-06-28T00:14

россия

швеция

нато

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем новым РФ не грозит, но она будет вынуждена укреплять свои рубежи, а перспектива получить российские "Искандеры" на пороге и платить налоги ради оборонных целей под эгидой НАТО вряд ли приведет в восторг граждан двух стран-кандидатов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что сейчас "НАТО и так рядом с нашей страной, без Швеции и Финляндии"."Но, безусловно, мы будем готовы к ответным шагам. В случае такого расширения НАТО протяженность его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Нам эти рубежи придется укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьезно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге. И граждане двух стран-кандидатов в НАТО — тоже", — заметил зампред Совбеза.По его словам, "не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши "Искандеры", гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием"."Мало кому приятно и то, что уплаченные налоги теперь пойдут не на благоустройство и гуманитарные программы, а на оборонные цели под эгидой НАТО. Это бездонная прорва", — заявил Медведев.

https://ria.ru/20220628/voyna-1798588196.html

https://ria.ru/20220628/eskalatsiya-1798588319.html

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россия, швеция, нато, в мире, дмитрий медведев, финляндия, украина, москва