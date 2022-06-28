Медведев рассказал о мерах в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Медведев: в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия будет укреплять рубежи
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем новым РФ не грозит, но она будет вынуждена укреплять свои рубежи, а перспектива получить российские "Искандеры" на пороге и платить налоги ради оборонных целей под эгидой НАТО вряд ли приведет в восторг граждан двух стран-кандидатов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными. Хотя в прошлом, конечно, разное случалось. Сейчас у нас с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них. Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, — на здоровье", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Но, безусловно, мы будем готовы к ответным шагам. В случае такого расширения НАТО протяженность его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Нам эти рубежи придется укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьезно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге. И граждане двух стран-кандидатов в НАТО — тоже", — заметил зампред Совбеза.
По его словам, "не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши "Искандеры", гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием".
"Мало кому приятно и то, что уплаченные налоги теперь пойдут не на благоустройство и гуманитарные программы, а на оборонные цели под эгидой НАТО. Это бездонная прорва", — заявил Медведев.