https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

НАТО планирует воевать с Россией чужими руками

НАТО планирует воевать с Россией чужими руками - РИА Новости, 28.06.2022

НАТО планирует воевать с Россией чужими руками

Брюссель — Бавария — Мадрид: концентрированная политическая активность коллективного Запада должна достигнуть апогея в столице Иберийского Королевства. Там... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:00

2022-06-28T08:00

2022-06-28T08:05

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нато

брюссель

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Брюссель — Бавария — Мадрид: концентрированная политическая активность коллективного Запада должна достигнуть апогея в столице Иберийского Королевства. Там стартует сегодня саммит Организации Североатлантического договора, на котором, как ожидается, будет объявлено официально, что Россия начиная с 25 июня 2022 года — уже не просто соперник альянса, а его прямой, очевидный, стратегический противник.Это если не резкая смена вектора отношений, которые вяло текли последний десяток лет, то маневр и смена риторики, которые должны оправдать (в глазах принимающих решения) все следующие действия и поступки. Принимающие решения и выводящие кризис на иной уровень конфронтации, в свою очередь, должны постараться объяснить администрируемым западным социумам, что теперь они будут, в точном соответствии со старой шуткой, "меньше кушать".Заказ драки в период пике, в которое отправилась глобальная экономика, дело занимательное, приносящее деньги, но по итогу — абсолютно проигрышное.Для того чтобы пройти путь от квазиромантических отношений, которые (удивление-удивление) соединили Россию и НАТО в середине 90-х, до нынешнего геополитического кризиса европейской (пока лишь европейской) безопасности, потребовалось четверть века.Серенады под московским крыльцом генсеки НАТО, среди которых был физик-теоретик Хавьер Солана и целый лорд Робертсон, начали петь ровно в момент, когда СССР рухнул. Сочинена партитура была умело: поначалу, когда Россия лежала под обломками огромной и уже бывшей страны, на нас смотрели с нежной жалостью. Примерно так, как смотрел на свою будущую жертву (и одновременно — возлюбленную и жену) главный герой фильма "Газовый свет".Сегодня оригинальное словечко "газлайтинг" стало расхожим термином в психоанализе. Газлайтинг означает постепенное сведение с ума, введение в заблуждение и доведение до бессилия — ради возможности получить над жертвой полный контроль.Итак, физик-теоретик Солана сладко улыбался и строил глазки покойному генералу Лебедю, который в краткий момент нахождения в должности помощника по нацбезопасности Бориса Ельцина летал в Брюссель с официальным визитом. Лебедь, будучи природным политиком и честным военным, попытался прекратить эти североатлантические шашни, отдавая себе отчет, куда это может привести.Лебедя, как мы помним, довольно быстро из Кремля попросили на выход.Его сменщики оказались и покладистее, и легковернее.Доверяли они тогда НАТО практически полностью и во всем. Настолько, что инспекции натовцев заходили практически как к себе домой, ну только что не открывая дверь ногами, на секретные оборонные объекты.Ну ради дружбы и даже в какой-то части и любви тоже. Настолько дружбы и настолько любви, что даже заявки на вступление в НАТО ближайших соседей — бывших членов Варшавского договора — в тогдашних московских коридорах высшей российской власти предпочли не заметить. И, наверное, не заметили бы и само вступление, если бы не бомбардировки Сербии, чтобы сместить Милошевича и окончательно развалить оставшуюся часть Югославии.Тогда, опомнившись, Кремль дал команду десантуре идти на Приштину. Идти в буквальном смысле. Маршем. Это была единственная возможность сказать, что Россия остается пусть и ослабленным, но игроком в этой шахматной партии.Но тогда политический выбор руководства страны, как казалось, уже невозможно подвергнуть ревизии.Голоса тех, кто говорил, что шашни и дружба с деятелями из брюссельской штаб-квартиры могут обойтись дорого, тонули в радости, что "нас приняли в семью цивилизованных народов и государств". И расправа с Сербией никаких корректив не внесла. Сегодня, конечно, можно поныть, что нас тогда водили за нос, но заниматься самобичеванием — бездарная трата времени.Мы сегодня смотрим на те годы и на те нравы политического руководства и, конечно, недоумеваем (это мягко).Как мы могли не понять, точнее — как мы могли не услышать мудрых людей, съевших не одного ферзя на большой шахматной доске? Это же они нам говорили: механизм вступления в НАТО создан таким образом, что предполагает практически полный контроль над структурой, командованием и оснащением армии со стороны — нет, не столько брюссельских экспертов и инспекторов, сколько со стороны США. Крупнейший донор должен знать и будет знать о вооруженных силах как кандидатов на членство, так и уже государств-членов все или почти все. То, что не удается по ряду причин узнать официально или полуофициально, получается узнать по каналам неофициальным, и много раз этот тезис о шпионаже и прослушке своих же собственных союзников получал подтверждение. Можно спросить и у Эдварда Сноудена, кстати, о том, затрагивала ли прослушка АНБ и военное руководство европейского натовского межгосударственного бомонда. Чисто ради любопытства и для полноты картины.В какой-то момент, когда мы очухались, когда сообразили, что нас, как наивную девушку, провели, объясняя, что это мы "не так поняли, не то сказали и не совсем то оттрактовали" — ровно по прописям газлайтинга, нас немедленно обвинили в неблагодарности и агрессивности.И для окончательной постановки под контроль, если уж она не удалась мытьем, решили действовать катаньем. То есть провокациями. А за ответ пообещали разнообразных кар и наказаний. Например, начала новой холодной войны (спросите у самого Саркози, если хотите), как это было во время кризиса в 2008-м в Южной Осетии.Новый кризис — и новая реакция России, к тому моменту уже точно понявшей, что из союзников у нее остался только флот. И только армия.Сейчас, когда кризис с безопасностью на Европейском континенте вышел на новый виток и когда Россия, назовем уже происходящее своими именами, противостоит НАТО на поле боя, уже понятно, зачем использовался этот самый газлайтинг.Чтобы поставить нашу страну под контроль. И лишить ее возможности строить ту жизнь и заставить отказаться защищать те ценности, которые Россия считала нужным.Некоторые наивные люди, верившие, что НАТО — "политический оборонительный союз", с иллюзиями расставаться, видимо, не собираются.Они, разумеется, верят в то, что говорит замгенсека альянса: что "НАТО — это организация, с которой связаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому", но вся логика принятия решений и логика действий нам не оставляет возможности иной трактовки.С нами хотят воевать — пусть и чужими руками.Нам заказали новую драку. Что ж, никакой причины думать, что мы ее пропустим, ни у кого нет. Как нет повода сомневаться, кто в заказанной не нами драке одержит верх.

https://ria.ru/20220627/polsha-1798471834.html

https://ria.ru/20220627/kaliningrad-1798518494.html

https://ria.ru/20220621/nato-1797179243.html

https://ria.ru/20220627/nato-1798429936.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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авторы, нато, брюссель, политика, россия, саммит нато