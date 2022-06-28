https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html
Как расширялась НАТО
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
Как расширялась НАТО
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Если скандинавские страны примут в альянс, к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:39
2022-06-28T22:39
2022-06-28T22:39
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Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Если скандинавские страны примут в альянс, к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как расширялась НАТО
Как расширялась НАТО
2022-06-28T22:39
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, сша, канада, европа, политика, швеция, финляндия, видео
Как расширялась НАТО
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Если скандинавские страны примут в альянс, к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
2022-06-28T22:39
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PT1M33S
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Если скандинавские страны примут в альянс, к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.