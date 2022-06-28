https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html

Как расширялась НАТО

Как расширялась НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

Как расширялась НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Если скандинавские страны примут в альянс, к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T22:39

2022-06-28T22:39

2022-06-28T22:39

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Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Если скандинавские страны примут в альянс, к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.

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европа

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

нато, сша, канада, европа, политика, швеция, финляндия, видео