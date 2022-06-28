https://ria.ru/20220628/nartsiss-1798853461.html

Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания

Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания - РИА Новости, 28.06.2022

Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания

Тело певца и участника "Фабрики звёзд" Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания в четверг, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:54

2022-06-28T19:54

2022-06-28T20:10

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пьер нарцисс

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тело певца и участника "Фабрики звёзд" Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания в четверг, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста Валерия Калачева.Калачева также сообщила, что не понимает причины отказа родственников певца похоронить его в Москве."Я не понимаю причину. Даже посол пошёл на мою сторону (в вопросе места похорон - ред.), хотя он сначала тоже был категоричен (...). Но в разговоре со мной он принял мою сторону и сказал, что сделает все, чтобы уговорить их (родственников). Потом перезвонил и сказал, что они непреклонны", - сказала она.Калачева отметила, что она не виновата в том, что церемонию прощания столько раз переносят, не понимает, почему мать и сестра не разрешают похоронить певца в Москве."Я ни в чем не виновата. Я и моя команда сделали все возможное… и по-доброму, и так, и сяк. Мама и сестра категоричны, я не понимаю почему", - добавила она.

https://ria.ru/20220626/muki-1798167185.html

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