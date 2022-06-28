https://ria.ru/20220628/nartsiss-1798853461.html
Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания
Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания - РИА Новости, 28.06.2022
Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания
Тело певца и участника "Фабрики звёзд" Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания в четверг, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:54
2022-06-28T19:54
2022-06-28T20:10
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тело певца и участника "Фабрики звёзд" Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания в четверг, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста Валерия Калачева.Калачева также сообщила, что не понимает причины отказа родственников певца похоронить его в Москве."Я не понимаю причину. Даже посол пошёл на мою сторону (в вопросе места похорон - ред.), хотя он сначала тоже был категоричен (...). Но в разговоре со мной он принял мою сторону и сказал, что сделает все, чтобы уговорить их (родственников). Потом перезвонил и сказал, что они непреклонны", - сказала она.Калачева отметила, что она не виновата в том, что церемонию прощания столько раз переносят, не понимает, почему мать и сестра не разрешают похоронить певца в Москве."Я ни в чем не виновата. Я и моя команда сделали все возможное… и по-доброму, и так, и сяк. Мама и сестра категоричны, я не понимаю почему", - добавила она.
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камерун, москва, пьер нарцисс
19:54 28.06.2022 (обновлено: 20:10 28.06.2022)
Тело Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания
Экс-супруга Пьера Нарцисса сообщила, что тело певца отправят в Камерун в четверг
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тело певца и участника "Фабрики звёзд" Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания в четверг, сообщила РИА Новости бывшая супруга артиста Валерия Калачева.
"Прощание в четверг и тут же тело отправится в Камерун
. А вот как они (родственники) это организуют - я не знаю. С Пьером очень многие хотят попрощаться, пять тысяч роз хотят привезти крупных, и это мне сейчас опять нужно на четверг переносить", - сказала она.
Калачева также сообщила, что не понимает причины отказа родственников певца похоронить его в Москве
.
"Я не понимаю причину. Даже посол пошёл на мою сторону (в вопросе места похорон - ред.), хотя он сначала тоже был категоричен (...). Но в разговоре со мной он принял мою сторону и сказал, что сделает все, чтобы уговорить их (родственников). Потом перезвонил и сказал, что они непреклонны", - сказала она.
Калачева отметила, что она не виновата в том, что церемонию прощания столько раз переносят, не понимает, почему мать и сестра не разрешают похоронить певца в Москве.
"Я ни в чем не виновата. Я и моя команда сделали все возможное… и по-доброму, и так, и сяк. Мама и сестра категоричны, я не понимаю почему", - добавила она.