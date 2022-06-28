https://ria.ru/20220628/narkolaboratoriya-1798875407.html

На территории базы с ядерным оружием США в Бельгии нашли нарколабораторию

На территории базы с ядерным оружием США в Бельгии нашли нарколабораторию - РИА Новости, 28.06.2022

На территории базы с ядерным оружием США в Бельгии нашли нарколабораторию

Бельгийские правоохранители обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, которая производила таблетки "экстази" на территории военной базы с американским... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T22:23

2022-06-28T22:23

2022-06-28T22:23

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бельгийские правоохранители обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, которая производила таблетки "экстази" на территории военной базы с американским ядерным оружием, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру и судебные источники.Согласно прокуратуре провинции Лимбург, лаборатория была обнаружена 22 июня. В ходе операции были задержаны два человека, не связанные с армией и министерством обороны.По данным агентства, речь идет о базе бельгийских ВВС в Кляйне-Брогель. О хранении на ней ядерного оружия США известно с конца 1980-х годов, хотя военные официально не подтверждали эту информацию.В 2019 году один из депутатов подсчитал, что в Кляйне-Брогеле хранится от 10 до 20 ядерных боеголовок США. В районе базы регулярно проходят манифестации пацифистов и защитников окружающей среды.

https://ria.ru/20220625/bezhentsy-1798034127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, космос - риа наука, сша, лимбург