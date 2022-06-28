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На территории базы с ядерным оружием США в Бельгии нашли нарколабораторию - РИА Новости, 28.06.2022
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На территории базы с ядерным оружием США в Бельгии нашли нарколабораторию
На территории базы с ядерным оружием США в Бельгии нашли нарколабораторию - РИА Новости, 28.06.2022
На территории базы с ядерным оружием США в Бельгии нашли нарколабораторию
Бельгийские правоохранители обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, которая производила таблетки "экстази" на территории военной базы с американским... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:23
2022-06-28T22:23
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бельгийские правоохранители обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, которая производила таблетки "экстази" на территории военной базы с американским ядерным оружием, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру и судебные источники.Согласно прокуратуре провинции Лимбург, лаборатория была обнаружена 22 июня. В ходе операции были задержаны два человека, не связанные с армией и министерством обороны.По данным агентства, речь идет о базе бельгийских ВВС в Кляйне-Брогель. О хранении на ней ядерного оружия США известно с конца 1980-х годов, хотя военные официально не подтверждали эту информацию.В 2019 году один из депутатов подсчитал, что в Кляйне-Брогеле хранится от 10 до 20 ядерных боеголовок США. В районе базы регулярно проходят манифестации пацифистов и защитников окружающей среды.
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в мире, космос - риа наука, сша, лимбург
22:23 28.06.2022
 
На территории базы с ядерным оружием США в Бельгии нашли нарколабораторию

Франс Пресс: на территории базы с ядерным оружием США в Бельгии нашли нарколабораторию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бельгийские правоохранители обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, которая производила таблетки "экстази" на территории военной базы с американским ядерным оружием, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру и судебные источники.
Согласно прокуратуре провинции Лимбург, лаборатория была обнаружена 22 июня. В ходе операции были задержаны два человека, не связанные с армией и министерством обороны.
По данным агентства, речь идет о базе бельгийских ВВС в Кляйне-Брогель. О хранении на ней ядерного оружия США известно с конца 1980-х годов, хотя военные официально не подтверждали эту информацию.
В 2019 году один из депутатов подсчитал, что в Кляйне-Брогеле хранится от 10 до 20 ядерных боеголовок США. В районе базы регулярно проходят манифестации пацифистов и защитников окружающей среды.
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