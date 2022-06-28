https://ria.ru/20220628/nalog-1798601743.html

В Госдуме хотят отменить транспортный налог на три года при одном условии

В Госдуме хотят отменить транспортный налог на три года при одном условии - РИА Новости, 28.06.2022

В Госдуме хотят отменить транспортный налог на три года при одном условии

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога водителей, которые будут приобретать автомобили российского... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T07:22

2022-06-28T07:22

2022-06-28T07:22

экономика

авто

виталий милонов

россия

общество

денис мантуров

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790155460_0:0:2123:1195_1920x0_80_0_0_34cd7d818a851b8c9a3bc515988ae615.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога водителей, которые будут приобретать автомобили российского производства, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Минпроторга Дениса Мантурова.По словам автора инициативы, после ухода из страны зарубежных автопроизводителей у отечественной отрасли появился шанс восстановить объемы производства и совершить качественный рывок на российском рынке, а открылась возможность расширить экспорт.Парламентарий считает допустимым повторное введение программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых российских машин.

https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796464507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, виталий милонов, россия, общество, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)