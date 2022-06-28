https://ria.ru/20220628/nalog-1798601743.html
В Госдуме хотят отменить транспортный налог на три года при одном условии
В Госдуме хотят отменить транспортный налог на три года при одном условии - РИА Новости, 28.06.2022
В Госдуме хотят отменить транспортный налог на три года при одном условии
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога водителей, которые будут приобретать автомобили российского... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T07:22
2022-06-28T07:22
2022-06-28T07:22
экономика
авто
виталий милонов
россия
общество
денис мантуров
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790155460_0:0:2123:1195_1920x0_80_0_0_34cd7d818a851b8c9a3bc515988ae615.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога водителей, которые будут приобретать автомобили российского производства, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Минпроторга Дениса Мантурова.По словам автора инициативы, после ухода из страны зарубежных автопроизводителей у отечественной отрасли появился шанс восстановить объемы производства и совершить качественный рывок на российском рынке, а открылась возможность расширить экспорт.Парламентарий считает допустимым повторное введение программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых российских машин.
https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796464507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790155460_234:0:2123:1417_1920x0_80_0_0_634de2904e9c99e424ca5794b1bdd891.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, виталий милонов, россия, общество, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
В Госдуме хотят отменить транспортный налог на три года при одном условии
Милонов: для покупателей российских авто следует отменить транспортный налог на три года