https://ria.ru/20220628/naemnik-1798850403.html
СМИ: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня
СМИ: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня - РИА Новости, 28.06.2022
СМИ: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня
Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными, связался со своими родными, сообщает американский телеканал CBS. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:41
2022-06-28T19:41
2022-06-28T19:41
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными, связался со своими родными, сообщает американский телеканал CBS.Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.По данным телеканала, в последний раз Дрюке удалось связаться со своей матерью 8 июня.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нед прайс, харьков, ирак, сша
СМИ: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня
Телеканал CBS: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня