СМИ: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня

"Это было в основном то же сообщение, что и в коротком видео, где он обратился к своей матери, сказав, что с ним все в порядке, он получает еду и воду, у него есть кров и постельные принадлежности... То, что Алекс позвонил и сказал все это, говорит мне о том, что Россия знает, что весь мир наблюдает за тем, как они обращаются с этими двумя мужчинами", - приводит телеканал слова тети Александра Дрюке Дианны Шоу.