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СМИ: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня - РИА Новости, 28.06.2022
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СМИ: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня
СМИ: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня - РИА Новости, 28.06.2022
СМИ: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня
Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными, связался со своими родными, сообщает американский телеканал CBS. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:41
2022-06-28T19:41
в мире
нед прайс
харьков
ирак
сша
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными, связался со своими родными, сообщает американский телеканал CBS.Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.По данным телеканала, в последний раз Дрюке удалось связаться со своей матерью 8 июня.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
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в мире, нед прайс, харьков, ирак, сша
19:41 28.06.2022
 
СМИ: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня

Телеканал CBS: пленный американский наемник связался с родными впервые с начала июня

© Depositphotos / IvantsovСмартфон с зарядным устройством
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Depositphotos / Ivantsov
Смартфон с зарядным устройством. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американский наемник Александр Дрюке, ранее взятый в плен российскими военными, связался со своими родными, сообщает американский телеканал CBS.
Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.
По данным телеканала, в последний раз Дрюке удалось связаться со своей матерью 8 июня.
"Это было в основном то же сообщение, что и в коротком видео, где он обратился к своей матери, сказав, что с ним все в порядке, он получает еду и воду, у него есть кров и постельные принадлежности... То, что Алекс позвонил и сказал все это, говорит мне о том, что Россия знает, что весь мир наблюдает за тем, как они обращаются с этими двумя мужчинами", - приводит телеканал слова тети Александра Дрюке Дианны Шоу.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
 
В миреНед ПрайсХарьковИракСША
 
 
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