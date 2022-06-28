https://ria.ru/20220628/moshenniki-1798601967.html
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества - РИА Новости, 28.06.2022
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать клиентов банков под видом службы поддержки сотовых операторов и вынуждают своих жертв настроить переадресацию СМС, таким образом они РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T07:21
2022-06-28T07:21
2022-06-28T07:21
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мошенники стали обзванивать клиентов банков под видом службы поддержки сотовых операторов и вынуждают своих жертв настроить переадресацию СМС, таким образом они могут получить доступ в онлайн-банк, сообщила пресс-служба ВТБ.Злоумышленники просят набрать на телефоне специальную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и символов, которая вводится при звонке, и номера телефона – это нужно якобы для предотвращения распространения личных данных. Таким образом абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер мошенника, раскрыли схему в ВТБ.Затем абоненту снова могут позвонить и сообщить об устранении проблемы со взломом, а в реальности злоумышленники получают коды из сообщений и могут похитить деньги со счетов в банке, получив доступ в личный кабинет банка, указали в банке."Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои смартфоны определители номера, которые позволят отличить настоящий звонок от мошеннического или не отвечать на звонки от незнакомых номеров. А главное — проявлять бдительность и при малейшем сомнении прекратить разговор, который кажется вам подозрительным", — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
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втб, москва, россия, мошенничество, общество
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества
ВТБ: телефонные мошенники при звонках клиентам банков прикидываются сотовыми операторами
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мошенники стали обзванивать клиентов банков под видом службы поддержки сотовых операторов и вынуждают своих жертв настроить переадресацию СМС, таким образом они могут получить доступ в онлайн-банк, сообщила пресс-служба ВТБ.
"ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона", — говорится в сообщении.
Злоумышленники просят набрать на телефоне специальную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и символов, которая вводится при звонке, и номера телефона – это нужно якобы для предотвращения распространения личных данных. Таким образом абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер мошенника, раскрыли схему в ВТБ
.
Затем абоненту снова могут позвонить и сообщить об устранении проблемы со взломом, а в реальности злоумышленники получают коды из сообщений и могут похитить деньги со счетов в банке, получив доступ в личный кабинет банка, указали в банке.
"Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои смартфоны определители номера, которые позволят отличить настоящий звонок от мошеннического или не отвечать на звонки от незнакомых номеров. А главное — проявлять бдительность и при малейшем сомнении прекратить разговор, который кажется вам подозрительным", — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.