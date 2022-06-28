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В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией
В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией - РИА Новости, 28.06.2022
В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией
Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что, несмотря на статус кандидата в ЕС, Молдавия сохранит взаимодействие с Содружеством, хотя ее активность... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:36
2022-06-28T10:36
2022-06-28T10:36
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МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что, несмотря на статус кандидата в ЕС, Молдавия сохранит взаимодействие с Содружеством, хотя ее активность в организации в последние месяцы снизилась.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз."Мы очень надеемся, что Молдова сохранит взаимодействие, сотрудничество, свою деятельность в рамках СНГ. К сожалению, констатирую, что в последние месяцы активность Молдовы во взаимодействии (с СНГ - ред.) снизилась существенно, но не прекращено взаимодействие с СНГ", - заявил Лебедев журналистам во вторник в Минске.По его словам, "большинство стран Содружества... полагает, что укрепление взаимодействия с ЕС не должно мешать сохранению и развитию сотрудничества в рамках СНГ". "Одно другому не мешает. Пожалуйста, ... это право каждого из государств - определять партнеров по взаимодействию, но не в ущерб партнерству с другими государствами", - добавил Лебедев.
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в мире, россия, молдавия, брюссель, украина, снг, евросоюз, содружество
В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией
Глава исполкома Лебедев: в СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией