https://ria.ru/20220628/moldaviya-1798623577.html

В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией

В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией - РИА Новости, 28.06.2022

В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией

Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что, несмотря на статус кандидата в ЕС, Молдавия сохранит взаимодействие с Содружеством, хотя ее активность... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:36

2022-06-28T10:36

2022-06-28T10:36

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молдавия

брюссель

украина

снг

евросоюз

содружество

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МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что, несмотря на статус кандидата в ЕС, Молдавия сохранит взаимодействие с Содружеством, хотя ее активность в организации в последние месяцы снизилась.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз."Мы очень надеемся, что Молдова сохранит взаимодействие, сотрудничество, свою деятельность в рамках СНГ. К сожалению, констатирую, что в последние месяцы активность Молдовы во взаимодействии (с СНГ - ред.) снизилась существенно, но не прекращено взаимодействие с СНГ", - заявил Лебедев журналистам во вторник в Минске.По его словам, "большинство стран Содружества... полагает, что укрепление взаимодействия с ЕС не должно мешать сохранению и развитию сотрудничества в рамках СНГ". "Одно другому не мешает. Пожалуйста, ... это право каждого из государств - определять партнеров по взаимодействию, но не в ущерб партнерству с другими государствами", - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798199369.html

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молдавия

брюссель

украина

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в мире, россия, молдавия, брюссель, украина, снг, евросоюз, содружество