Рейтинг@Mail.ru
В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/moldaviya-1798623577.html
В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией
В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией - РИА Новости, 28.06.2022
В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией
Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что, несмотря на статус кандидата в ЕС, Молдавия сохранит взаимодействие с Содружеством, хотя ее активность... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:36
2022-06-28T10:36
в мире
россия
молдавия
брюссель
украина
снг
евросоюз
содружество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_0:16:1434:823_1920x0_80_0_0_47458384c2c05917f15879db5f108e6b.jpg
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что, несмотря на статус кандидата в ЕС, Молдавия сохранит взаимодействие с Содружеством, хотя ее активность в организации в последние месяцы снизилась.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз."Мы очень надеемся, что Молдова сохранит взаимодействие, сотрудничество, свою деятельность в рамках СНГ. К сожалению, констатирую, что в последние месяцы активность Молдовы во взаимодействии (с СНГ - ред.) снизилась существенно, но не прекращено взаимодействие с СНГ", - заявил Лебедев журналистам во вторник в Минске.По его словам, "большинство стран Содружества... полагает, что укрепление взаимодействия с ЕС не должно мешать сохранению и развитию сотрудничества в рамках СНГ". "Одно другому не мешает. Пожалуйста, ... это право каждого из государств - определять партнеров по взаимодействию, но не в ущерб партнерству с другими государствами", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798199369.html
россия
молдавия
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_182:0:1377:896_1920x0_80_0_0_7da2ab6c8cbe8f5a3df1527a8ba6df8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, брюссель, украина, снг, евросоюз, содружество
10:36 28.06.2022
 
В СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией

Глава исполкома Лебедев: в СНГ надеются на сохранение контактов с Молдавией

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что, несмотря на статус кандидата в ЕС, Молдавия сохранит взаимодействие с Содружеством, хотя ее активность в организации в последние месяцы снизилась.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
"Мы очень надеемся, что Молдова сохранит взаимодействие, сотрудничество, свою деятельность в рамках СНГ. К сожалению, констатирую, что в последние месяцы активность Молдовы во взаимодействии (с СНГ - ред.) снизилась существенно, но не прекращено взаимодействие с СНГ", - заявил Лебедев журналистам во вторник в Минске.
По его словам, "большинство стран Содружества... полагает, что укрепление взаимодействия с ЕС не должно мешать сохранению и развитию сотрудничества в рамках СНГ". "Одно другому не мешает. Пожалуйста, ... это право каждого из государств - определять партнеров по взаимодействию, но не в ущерб партнерству с другими государствами", - добавил Лебедев.
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 11:24
Эксперт оценил последствия присоединения Молдавии к санкциям против России
 
В миреРоссияМолдавияБрюссельУкраинаСНГЕвросоюзСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала