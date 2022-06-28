10:10 28.06.2022 (обновлено: 10:12 28.06.2022)
Вице-премьер Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией спекуляцией
Глава МИД Молдавии Попеску назвал тему объединения страны с Румынией спекуляцией
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску назвал слухи о возможном объединении республики с соседней Румынией спекуляцией.
В субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором высказал мнение, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии". Он отметил, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии".
"Наши отношения с Румынией особенные, у нас есть исторические связи, у нас есть общий язык. Это параметры наших отношений с Румынией, и никакие другие спекуляции здесь неуместны", - заявил Попеску в эфире телеканала Pro TV. По его словам, Румыния поддерживает Молдавию на пути европейской интеграции, этот выбор поддержал и народ республики. Попеску заявил, что видел сигналы из России на эту тему, которые не считает "соответствующими духу правильных отношений".
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.