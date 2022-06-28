https://ria.ru/20220628/moldaviya-1798618014.html

Вице-премьер Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией спекуляцией

Вице-премьер Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией спекуляцией - РИА Новости, 28.06.2022

Вице-премьер Молдавии назвал тему объединения страны с Румынией спекуляцией

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску назвал слухи о возможном объединении республики с соседней Румынией спекуляцией. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:10

2022-06-28T10:10

2022-06-28T10:12

в мире

молдавия

румыния

россия

николай попеску

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КИШИНЕВ, 28 июн – РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску назвал слухи о возможном объединении республики с соседней Румынией спекуляцией.В субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором высказал мнение, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии". Он отметил, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии"."Наши отношения с Румынией особенные, у нас есть исторические связи, у нас есть общий язык. Это параметры наших отношений с Румынией, и никакие другие спекуляции здесь неуместны", - заявил Попеску в эфире телеканала Pro TV. По его словам, Румыния поддерживает Молдавию на пути европейской интеграции, этот выбор поддержал и народ республики. Попеску заявил, что видел сигналы из России на эту тему, которые не считает "соответствующими духу правильных отношений".В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, румыния, россия, николай попеску