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Московскую неделю моды посетили более полутора миллионов человек - РИА Новости, 28.06.2022
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Культура
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Московскую неделю моды посетили более полутора миллионов человек
Московскую неделю моды посетили более полутора миллионов человек - РИА Новости, 28.06.2022
Московскую неделю моды посетили более полутора миллионов человек
Московскую неделю моды посетили более 1,6 миллиона человек, рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:48
2022-06-28T11:57
культура
новости культуры
россия
белоруссия
казахстан
стиль жизни
мода
сергей собянин
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Московскую неделю моды посетили более 1,6 миллиона человек, рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр отметил, что шоурум в Гостином дворе посетили 249 байеров (оптовых покупателей) из 40 городов России, Беларуси, Казахстана и Вьетнама. Было согласовано более 230 сделок на сумму, превышающую 60 миллионов рублей. Производители продолжают обсуждать свыше 800 потенциальных соглашений."Сегодняшняя ситуация в модной индустрии – это большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани и фурнитуру и прочих санкционных ограничений. Но в то же время – это уникальный шанс заместить ушедших конкурентов и во весь голос заявить о себе. Именно поэтому главное место в деловой повестке Московской недели моды заняли вопросы импортозамещения. Свыше 180 экспертов индустрии приняли участие в более чем 50 сессиях, круглых столах и мастер-классах деловой программы", — уточнил мэр. По его словам, на мероприятии отечественные кутюрье создали более трех тысяч образов, которые показали свыше 2,7 моделей, 208 стилистов и визажистов."Мероприятия, подобные Московской неделе моды, будут регулярно проходить в нашем городе", — заявил Собянин.
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новости культуры, россия, белоруссия, казахстан, стиль жизни, мода, сергей собянин, вьетнам, одежда
11:48 28.06.2022 (обновлено: 11:57 28.06.2022)
 
Московскую неделю моды посетили более полутора миллионов человек

Мэр Собянин заявил, что Московскую неделю моды посетили более 1,6 миллиона человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМодель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe "Ноктюрн" в рамках Московской недели моды
Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe "Ноктюрн" в рамках Московской недели моды. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Московскую неделю моды посетили более 1,6 миллиона человек, рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Более 450 российских дизайнеров показали свое видение моды нового сезона на знаковых площадках столицы – в Зарядье и ГУМе, на ВДНХ и станции метро "Маяковская", на Тверской площади и Площади Революции. И среди них – множество новых имен", — говорит Собянин.
Мэр отметил, что шоурум в Гостином дворе посетили 249 байеров (оптовых покупателей) из 40 городов России, Беларуси, Казахстана и Вьетнама. Было согласовано более 230 сделок на сумму, превышающую 60 миллионов рублей. Производители продолжают обсуждать свыше 800 потенциальных соглашений.
"Сегодняшняя ситуация в модной индустрии – это большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани и фурнитуру и прочих санкционных ограничений. Но в то же время – это уникальный шанс заместить ушедших конкурентов и во весь голос заявить о себе. Именно поэтому главное место в деловой повестке Московской недели моды заняли вопросы импортозамещения. Свыше 180 экспертов индустрии приняли участие в более чем 50 сессиях, круглых столах и мастер-классах деловой программы", — уточнил мэр.
По его словам, на мероприятии отечественные кутюрье создали более трех тысяч образов, которые показали свыше 2,7 моделей, 208 стилистов и визажистов.
"Мероприятия, подобные Московской неделе моды, будут регулярно проходить в нашем городе", — заявил Собянин.
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