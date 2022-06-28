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Московскую неделю моды посетили более полутора миллионов человек
Московскую неделю моды посетили более полутора миллионов человек - РИА Новости, 28.06.2022
Московскую неделю моды посетили более полутора миллионов человек
Московскую неделю моды посетили более 1,6 миллиона человек, рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:48
2022-06-28T11:48
2022-06-28T11:57
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Московскую неделю моды посетили более 1,6 миллиона человек, рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр отметил, что шоурум в Гостином дворе посетили 249 байеров (оптовых покупателей) из 40 городов России, Беларуси, Казахстана и Вьетнама. Было согласовано более 230 сделок на сумму, превышающую 60 миллионов рублей. Производители продолжают обсуждать свыше 800 потенциальных соглашений."Сегодняшняя ситуация в модной индустрии – это большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани и фурнитуру и прочих санкционных ограничений. Но в то же время – это уникальный шанс заместить ушедших конкурентов и во весь голос заявить о себе. Именно поэтому главное место в деловой повестке Московской недели моды заняли вопросы импортозамещения. Свыше 180 экспертов индустрии приняли участие в более чем 50 сессиях, круглых столах и мастер-классах деловой программы", — уточнил мэр. По его словам, на мероприятии отечественные кутюрье создали более трех тысяч образов, которые показали свыше 2,7 моделей, 208 стилистов и визажистов."Мероприятия, подобные Московской неделе моды, будут регулярно проходить в нашем городе", — заявил Собянин.
https://ria.ru/20220627/moda-1798208335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, белоруссия, казахстан, стиль жизни, мода, сергей собянин, вьетнам, одежда
11:48 28.06.2022 (обновлено: 11:57 28.06.2022)
Московскую неделю моды посетили более полутора миллионов человек
Мэр Собянин заявил, что Московскую неделю моды посетили более 1,6 миллиона человек
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Московскую неделю моды посетили более 1,6 миллиона человек, рассказал
в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Более 450 российских дизайнеров показали свое видение моды нового сезона на знаковых площадках столицы – в Зарядье и ГУМе, на ВДНХ и станции метро "Маяковская", на Тверской площади и Площади Революции. И среди них – множество новых имен", — говорит Собянин.
Мэр отметил, что шоурум в Гостином дворе посетили 249 байеров (оптовых покупателей) из 40 городов России
, Беларуси, Казахстана
и Вьетнама. Было согласовано более 230 сделок на сумму, превышающую 60 миллионов рублей. Производители продолжают обсуждать свыше 800 потенциальных соглашений.
"Сегодняшняя ситуация в модной индустрии – это большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани и фурнитуру и прочих санкционных ограничений. Но в то же время – это уникальный шанс заместить ушедших конкурентов и во весь голос заявить о себе. Именно поэтому главное место в деловой повестке Московской недели моды заняли вопросы импортозамещения. Свыше 180 экспертов индустрии приняли участие в более чем 50 сессиях, круглых столах и мастер-классах деловой программы", — уточнил мэр.
По его словам, на мероприятии отечественные кутюрье создали более трех тысяч образов, которые показали свыше 2,7 моделей, 208 стилистов и визажистов.
"Мероприятия, подобные Московской неделе моды, будут регулярно проходить в нашем городе", — заявил Собянин.