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Военные ВСУ все чаще стреляют друг в друга из-за слабой подготовки
Военные ВСУ все чаще стреляют друг в друга из-за слабой подготовки - РИА Новости, 28.06.2022
Военные ВСУ все чаще стреляют друг в друга из-за слабой подготовки
Слабая обученность войск Украины и низкий уровень подготовки иностранных наемников приводит к "дружественному огню", сообщили во вторник журналистам в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:30
2022-06-28T11:30
2022-06-28T17:56
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Слабая обученность войск Украины и низкий уровень подготовки иностранных наемников приводит к "дружественному огню", сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников всё чаще становятся причиной "дружественного огня". Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады", - рассказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде войск Украины, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. "В результате – четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения", - добавили в министерстве.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:30 28.06.2022 (обновлено: 17:56 28.06.2022)
Военные ВСУ все чаще стреляют друг в друга из-за слабой подготовки
Минобороны: военные ВСУ и наемники все чаще стреляют друг в друга из-за слабой подготовки