11:13 28.06.2022 (обновлено: 12:26 28.06.2022)
ВКС поразили четыре взвода "Градов", обстреливавших ДНР
ВКС уничтожили четыре взвода украинских "Градов", обстреливавших населенные пункты в ДНР
© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные поразили четыре взвода реактивных систем залпового огня ВСУ, следует из сводки Минобороны.
"В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Ленинское, Селидово, Дзержинск, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики".
Также поражены два артиллерийских взвода в районах Кирово в ДНР и Зайчевское в Николаевской области.
Кроме того, ударами ВКС по расположению формирования "Азов" (против бойцов которого в России открыты уголовные дела) в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц техники.
Всего авиация, ракетные войска и артиллерия поразили: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живую силу и технику в 304 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".