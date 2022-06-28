https://ria.ru/20220628/minoborony-1798631957.html

ВКС поразили четыре взвода "Градов", обстреливавших ДНР

ВКС поразили четыре взвода "Градов", обстреливавших ДНР - РИА Новости, 28.06.2022

ВКС поразили четыре взвода "Градов", обстреливавших ДНР

Российские военные поразили четыре взвода реактивных систем залпового огня ВСУ, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:13

2022-06-28T11:13

2022-06-28T12:26

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные поразили четыре взвода реактивных систем залпового огня ВСУ, следует из сводки Минобороны.Также поражены два артиллерийских взвода в районах Кирово в ДНР и Зайчевское в Николаевской области.Кроме того, ударами ВКС по расположению формирования "Азов" (против бойцов которого в России открыты уголовные дела) в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц техники.Всего авиация, ракетные войска и артиллерия поразили: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живую силу и технику в 304 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность