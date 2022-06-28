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Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/minoborony-1798631584.html
Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове
Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове - РИА Новости, 28.06.2022
Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове
Российские войска совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой Народных Республик уничтожили более ста военных ВСУ и иностранных наемников... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:10
2022-06-28T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
харьков
луганская народная республика
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой Народных Республик уничтожили более ста военных ВСУ и иностранных наемников в районе Харькова, сообщило Министерство обороны России."В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" (против его боевиков в России заведены уголовные дела, — Прим. ред.) и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", — уточнили в ведомстве.На прошлой неделе начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские войска развернули артиллерийскую батарею, из которой периодически обстреливают жилые кварталы Харькова.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, харьков, луганская народная республика, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
11:10 28.06.2022 (обновлено: 17:56 28.06.2022)
 
Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове

Минобороны сообщило об уничтожении союзными войсками более 100 бойцов ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой Народных Республик уничтожили более ста военных ВСУ и иностранных наемников в районе Харькова, сообщило Министерство обороны России.
"В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" (против его боевиков в России заведены уголовные дела, — Прим. ред.) и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", — уточнили в ведомстве.
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На прошлой неделе начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские войска развернули артиллерийскую батарею, из которой периодически обстреливают жилые кварталы Харькова.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХарьковЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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