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Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове
Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове - РИА Новости, 28.06.2022
Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове
Российские войска совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой Народных Республик уничтожили более ста военных ВСУ и иностранных наемников... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:10
2022-06-28T11:10
2022-06-28T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
харьков
луганская народная республика
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой Народных Республик уничтожили более ста военных ВСУ и иностранных наемников в районе Харькова, сообщило Министерство обороны России."В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" (против его боевиков в России заведены уголовные дела, — Прим. ред.) и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", — уточнили в ведомстве.На прошлой неделе начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские войска развернули артиллерийскую батарею, из которой периодически обстреливают жилые кварталы Харькова.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/dnr-1798573438.html
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в мире, россия, украина, харьков, луганская народная республика, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
11:10 28.06.2022 (обновлено: 17:56 28.06.2022)
Российские военные уничтожили более ста украинских боевиков в Харькове
Минобороны сообщило об уничтожении союзными войсками более 100 бойцов ВСУ под Харьковом