https://ria.ru/20220628/migranty-1798599090.html

Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре

Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре - РИА Новости, 28.06.2022

Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре

Губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и миграционную политику его администрации в смертях десятков мигрантов,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T05:40

2022-06-28T05:40

2022-06-28T06:01

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грегг Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и миграционную политику его администрации в смертях десятков мигрантов, обнаруженных в кузове фуры в городе Сан-Антонио.Телеканал ABC ранее сообщил, что число найденных в кузове тел мигрантов достигло 46, 16 пострадавших были доставлены в больницы. Фуру обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе.Предыдущий президент США Дональд Трамп принял ряд мер по ужесточению миграционной политики и пограничного контроля. Среди прочего, он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп полагал, что эта мера поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.Его преемник Джо Байден вскоре после инаугурации в январе прошлого года подписал ряд указов, смягчив миграционное законодательство страны. Одной из первых его мер на посту главы государства стала отмена введенного Трампом чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Данное положение позволяло финансировать строительство стены в обход мнения конгресса США.

https://ria.ru/20220628/poezd-1798592656.html

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