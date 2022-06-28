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Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек - РИА Новости, 28.06.2022
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Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек
Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек - РИА Новости, 28.06.2022
Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек
Число обнаруженных в фуре в американском штате Техас тел мигрантов увеличилось до 46 человек, задержаны первые подозреваемые, передает телеканал ABC со ссылкой... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T05:21
2022-06-28T06:51
в мире
сша
техас
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Число обнаруженных в фуре в американском штате Техас тел мигрантов увеличилось до 46 человек, задержаны первые подозреваемые, передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.Фуру обнаружили на небольшой дороге, ведущей к шоссе. Ранее СМИ сообщали о 40 погибших.Отмечается, что врачи госпитализировали 16 пострадавших — 12 взрослых и четверо детей. У них наблюдались симптомы перегрева. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в машине с телами погибших не было воды и кондиционирования.Власти начали расследование происшествия. Губернатор Техаса Грегг Эбботт обвинил в инциденте президента США Джо Байдена. По мнению главы штата, к этим смертям привело смягчение миграционной политики.Миграционный поток в направлении Штатов вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией.
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в мире, сша, техас, вашингтон
05:21 28.06.2022 (обновлено: 06:51 28.06.2022)
 
Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек

ABC: число обнаруженных в фуре в Техасе тел мигрантов достигло 46 человек

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Число обнаруженных в фуре в американском штате Техас тел мигрантов увеличилось до 46 человек, задержаны первые подозреваемые, передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.
Фуру обнаружили на небольшой дороге, ведущей к шоссе. Ранее СМИ сообщали о 40 погибших.
Отмечается, что врачи госпитализировали 16 пострадавших — 12 взрослых и четверо детей. У них наблюдались симптомы перегрева. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в машине с телами погибших не было воды и кондиционирования.
Власти начали расследование происшествия. Губернатор Техаса Грегг Эбботт обвинил в инциденте президента США Джо Байдена. По мнению главы штата, к этим смертям привело смягчение миграционной политики.
Миграционный поток в направлении Штатов вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
05:40
Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре
 
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