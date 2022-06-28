https://ria.ru/20220628/migranty-1798598489.html

Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек

Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек - РИА Новости, 28.06.2022

Число погибших мигрантов, найденных в фуре в Техасе, достигло 46 человек

Число обнаруженных в фуре в американском штате Техас тел мигрантов увеличилось до 46 человек, задержаны первые подозреваемые, передает телеканал ABC со ссылкой... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T05:21

2022-06-28T05:21

2022-06-28T06:51

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Число обнаруженных в фуре в американском штате Техас тел мигрантов увеличилось до 46 человек, задержаны первые подозреваемые, передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.Фуру обнаружили на небольшой дороге, ведущей к шоссе. Ранее СМИ сообщали о 40 погибших.Отмечается, что врачи госпитализировали 16 пострадавших — 12 взрослых и четверо детей. У них наблюдались симптомы перегрева. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в машине с телами погибших не было воды и кондиционирования.Власти начали расследование происшествия. Губернатор Техаса Грегг Эбботт обвинил в инциденте президента США Джо Байдена. По мнению главы штата, к этим смертям привело смягчение миграционной политики.Миграционный поток в направлении Штатов вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией.

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