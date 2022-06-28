https://ria.ru/20220628/migranty-1798597494.html

В грузовике в Техасе нашли тела 20 мигрантов

В грузовике в Техасе нашли тела 20 мигрантов - РИА Новости, 28.06.2022

В грузовике в Техасе нашли тела 20 мигрантов

Тела 20 мигрантов нашли в грузовике в Сан-Антонио, штат Техас, сообщает местное ТВ. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T04:07

2022-06-28T04:07

2022-06-28T04:07

в мире

вашингтон

сша

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768037315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6e7b07e1440a496753cb7bd060777a2.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Тела 20 мигрантов нашли в грузовике в Сан-Антонио, штат Техас, сообщает местное ТВ.Как передает телеканал News San Antonio, "полиция ведет расследование после обнаружения грузовика с как минимум 20 телами мигрантов без документов".Грузовик обнаружили на небольшой дороге, ведущей к шоссе, говорится в сообщении.

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон, сша, мигранты