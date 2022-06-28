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В грузовике в Техасе нашли тела 20 мигрантов
В грузовике в Техасе нашли тела 20 мигрантов - РИА Новости, 28.06.2022
В грузовике в Техасе нашли тела 20 мигрантов
Тела 20 мигрантов нашли в грузовике в Сан-Антонио, штат Техас, сообщает местное ТВ. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T04:07
2022-06-28T04:07
2022-06-28T04:07
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Тела 20 мигрантов нашли в грузовике в Сан-Антонио, штат Техас, сообщает местное ТВ.Как передает телеканал News San Antonio, "полиция ведет расследование после обнаружения грузовика с как минимум 20 телами мигрантов без документов".Грузовик обнаружили на небольшой дороге, ведущей к шоссе, говорится в сообщении.
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в мире, вашингтон, сша, мигранты
В грузовике в Техасе нашли тела 20 мигрантов
News San Antonio: в грузовике в Сан-Антонио, штат Техас, нашли тела 20 мигрантов